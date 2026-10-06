Samsung Galaxy A, rincari in Italia: fino a 70 euro in più

Dopo i Galaxy S26, anche la serie Galaxy A subisce un ritocco al rialzo. Samsung ha aggiornato i listini in Italia di diversi modelli della sua gamma più diffusa, con aumenti di prezzo che toccano gli smartphone usciti di recente. Una scelta che non arriva dal nulla e che conferma quanto il mercato stia attraversando un periodo complicato, schiacciato dalla crisi dei chip innescata dalla fortissima domanda dei colossi dell’intelligenza artificiale.

Il punto è abbastanza semplice da inquadrare. Le aziende che lavorano sull’intelligenza artificiale stanno assorbendo una quantità enorme di componenti e questa fame di semiconduttori finisce per pesare su tutta la filiera, telefoni compresi. Il produttore coreano non fa eccezione e, dopo aver rivisto le cifre dei suoi top di gamma, è passato ai dispositivi della famiglia Galaxy A, quelli che di solito finiscono nelle mani di una platea molto più ampia di utenti.

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Quali modelli Galaxy A costano di più e di quanto

I rincari riguardano quattro smartphone in particolare. Si parla di Galaxy A57 5G, Galaxy A37 5G, Galaxy A27 5G e Galaxy A17 5G, cioè i modelli più freschi della linea. Gli aumenti non sono uguali per tutti e la forbice è piuttosto ampia. Si parte da un ritocco di 10 euro per Galaxy A17 5G nella versione da 256GB e si arriva fino a 70 euro in più per Galaxy A27 5G, sempre nel taglio di memoria da 256GB.

Proprio quest’ultimo è quindi il dispositivo che registra la variazione più consistente dell’intera gamma. Una differenza di 70 euro su un telefono di questa serie non passa inosservata, soprattutto per chi stava valutando l’acquisto e teneva d’occhio il prezzo ufficiale. Il Galaxy A17 5G invece se la cava con un aggiustamento quasi simbolico, almeno nella configurazione con più spazio di archiviazione. Il quadro che ne esce è quello di un’azienda costretta a muoversi su più fronti contemporaneamente. Prima i modelli di punta, ora la gamma Galaxy A. Il filo conduttore resta sempre lo stesso, ovvero il costo crescente dei componenti in un mercato dei semiconduttori messo sotto pressione dai grandi nomi dell’intelligenza artificiale.

I prezzi dei Galaxy A nei negozi online

Chi non vuole rinunciare all’acquisto può comunque guardare oltre il listino ufficiale Samsung, perché nei negozi online le cifre sono diverse. Il Galaxy A27 si trova da Smarter Store a 219 euro, mentre il Galaxy A37 è disponibile da Pixmart a 258 euro. Per il Galaxy A57 la proposta di Smarterstore.it si ferma a 315 euro e il Galaxy A17 5G compare da Ynnovatyon a 173 euro.

Anche altri rivenditori propongono prezzi molto vicini. In un caso Galaxy A27 è in vendita a 221 euro, Galaxy A37 a 263 euro, Galaxy A57 a 329 euro e Galaxy A17 5G a 179 euro. In un altro ancora le cifre scendono leggermente, con Galaxy A27 a 215 euro, Galaxy A37 a 262 euro, Galaxy A57 a 320 euro e Galaxy A17 5G a 175 euro.

Le differenze tra un negozio e l’altro sono contenute, nell’ordine di pochi euro, ma confrontare le offerte può comunque fare la sua parte. Per il Galaxy A57 la distanza tra la proposta più bassa e quella più alta arriva a 14 euro, mentre per gli altri modelli lo scarto resta più ridotto. Le quotazioni indicate fanno riferimento all’aggiornamento del 3 ottobre 2026, alle ore 7:47.

Fonte: TecnoAndroid