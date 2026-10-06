Prime Video, cosa guardare: Neagley e The Runner con Gal Gadot

Anche questa settimana Amazon ha preparato la sua lista di consigli su cosa guardare su Prime Video, la piattaforma di streaming live e on demand che il colosso dello shopping online gestisce da anni. La selezione mescola produzioni originali, titoli in esclusiva, le serie più seguite e i film che in questi giorni raccolgono più visualizzazioni. È un aiuto concreto per chi fatica a scegliere il prossimo titolo da far partire sul divano, tra thriller, azione, comicità e qualche storia romantica.

Le produzioni Original e le esclusive di Prime Video

Il pezzo forte è Neagley, nuovo capitolo nato dall’universo di Reacher. Al centro c’è Frances Neagley, interpretata da Maria Sten, investigatrice privata a Chicago ed ex compagna d’armi di Jack Reacher (Alan Ritchson) nella 110ª Unità Investigativa Speciale dell’esercito. Quando scopre che un caro amico del suo passato è morto in un incidente dai contorni sospetti, decide con ostinazione di ottenere giustizia.

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Nel catalogo di Prime Video trova spazio anche Last Survivors, ambientato in un mondo post apocalittico dove la vita idilliaca di un uomo e di suo figlio viene turbata da qualcuno che interferisce con le loro abitudini. Atmosfera ben diversa per Black Lotus, in cui un ex soldato delle forze speciali torna a combattere per salvare la figlia del suo migliore amico, rapita da una banda criminale che controlla le strade di Amsterdam.

Tra i titoli più interessanti c’è poi The Runner, thriller psicologico con Gal Gadot nei panni di Maia Marten, brillante avvocata londinese. Durante la corsa mattutina una telefonata le stravolge la vita perché suo figlio è stato rapito. Per riaverlo deve continuare a correre, rispettare regole spietate e non fidarsi di nessuno, in una corsa dove ogni secondo misura fin dove può spingersi una madre. In the Grey segue invece una squadra segreta di agenti d’élite che si muove con disinvoltura nella cosiddetta zona grigia tra potere, denaro e violenza, abituata a missioni estreme e capace di manipolare gli equilibri geopolitici. Chiude il gruppo The Patient, con Alan Strauss, terapista tenuto prigioniero da un paziente che si rivela un serial killer. Con il tempo agli sgoccioli Alan cerca disperatamente di fermare Sam prima di diventare complice dei suoi omicidi o, peggio ancora, il suo prossimo bersaglio.

Le serie tv più viste del momento

Sul fronte seriale domina la comicità di R.I.P. Roast in Peace. Cinque vip “defunti”, ovvero Fedez, Alessandro Borghese, Simona Ventura, Giuseppe Cruciani e Asia Argento, assistono al proprio funerale mentre quattro comici tra conferme della passata stagione e new entry, cioè Stefano Rapone, Eleazaro Rossi, Max Angioni e Martina Catuzzi, ne celebrano il ricordo con un roast feroce. A dare manforte ci sono anche cinque Inconsolabili, amici dei defunti pronti a punzecchiarli, mentre a officiare la cerimonia è Michela Giraud.

Resta in classifica anche Reacher, con il protagonista che dopo l’incontro casuale con una sconosciuta disperata nella metropolitana di Philadelphia si ritrova coinvolto in un caso misterioso. Non manca The Walking Dead, con la stagione finale che vede Daryl, Maggie e gli altri protagonisti impegnati in una missione tesa insieme a Negan contro i misteriosi Mietitori. Nel frattempo il gruppo di Eugene deve integrarsi nel Commonwealth per ottenere aiuti destinati ad Alexandria.

I film più visti su Prime Video

Tra i lungometraggi spicca The Love Hypothesis: Il teorema dell’amore, tratto dal best seller del New York Times. La protagonista è Olive, una dottoranda che bacia d’impulso il professore più temuto del suo dipartimento, Adam Carlsen (Tom Bateman). Il bisogno reciproco di una finta relazione si trasforma presto in un esperimento di chimica che potrebbe sfociare nell’amore vero.

Decisamente più adrenalinico è Non senza speranza, altro titolo molto visto su Prime Video. Racconta di quattro amici a pesca a 70 miglia dalla costa della Florida, travolti da una tempesta di violenza inaudita e scaraventati nell’acqua gelida. Falliti i tentativi di soccorso aereo, la guardia costiera prova una rischiosa missione via mare mentre il gruppo lotta contro onde enormi, disidratazione, ipotermia grave e squali. Completa la lista Survive, dove l’inversione dei poli magnetici della Terra devasta il pianeta e costringe una famiglia a combattere per la sopravvivenza, con la consapevolezza che quando i poli si invertiranno di nuovo potrebbe essere ormai troppo tardi.

Fonte: TecnoAndroid