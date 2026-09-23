Renault Rafale Hypnotic: solo 100 esemplari per l’Italia

Con Renault Rafale Hypnotic la casa francese porta il suo SUV coupé su un gradino ancora più alto, quello delle serie limitate pensate per chi vuole qualcosa che non si veda a ogni semaforo. La produzione si ferma a 1.500 esemplari numerati per l’Europa, di cui appena 100 riservati all’Italia, e la base di partenza è già di per sé la versione più muscolosa della gamma, quella atelier Alpine hyper hybrid E-Tech 4×4 da 300 CV. Il debutto davanti al pubblico è fissato al Salone dell’Auto di Parigi 2026, dove la vettura sarà una delle protagoniste annunciate.

L’idea dietro Rafale era chiara fin dal lancio: spostare Renault verso un territorio più ambizioso, dove design, tecnologia e contenuti potessero reggere il confronto con il mondo premium. Questa edizione speciale prende quel discorso e lo spinge un po’ più in là, lavorando su finiture, dettagli estetici e dotazione di serie.

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Una tinta esclusiva e un frontale tutto scuro

Credits: TecnoAndroid

Basta guardarla per capire che non si tratta di una Rafale qualsiasi. Il colore sviluppato appositamente per la serie limitata si chiama Nero Foresta satinato e cambia completamente la percezione del modello, accentuandone il carattere sportivo. Ma la vernice è solo l’inizio.

Il frontale adotta una finitura interamente scura con griglia nera, mentre i cerchi da 21 pollici ricevono un trattamento satinato dedicato. Aggiungiamo lo spoiler sul tetto e quello sul portellone, entrambi in nero lucido, e i badge Atelier Alpine resi più scuri rispetto allo standard. Il risultato è una vettura visivamente più compatta nelle forme e decisamente più scenografica.

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Dentro il discorso cambia registro ma non filosofia. I sedili combinano Alcantara nero titanio e tessuto tecnico, con cuciture blu, bianche e rosse che richiamano l’universo Alpine. La celebre “A” del marchio sportivo compare retroilluminata sugli schienali, mentre plancia e pannelli porta ricevono rivestimenti specifici. C’è poi la targa numerata, quel dettaglio che certifica l’appartenenza a una tiratura limitata e che, per chi ci tiene, fa una bella differenza. Completano il quadro moquette nera e inserti sviluppati apposta per questa edizione.

Dotazione già completa e meccanica hyper hybrid

Renault ha deciso di togliersi il pensiero degli optional, includendo di serie tre elementi che di solito finiscono nella lista a pagamento: il tetto panoramico oscurante Solarbay, l’head up display e l’impianto audio premium Harman Kardon. L’obiettivo dichiarato è consegnare una vettura già pronta, senza costringere il cliente a spulciare configuratori infiniti per arrivare al livello di equipaggiamento desiderato.

Sotto il cofano lavora il sistema hyper hybrid E-Tech 4×4 da 300 CV, composto da un motore termico affiancato da tre unità elettriche. Una soluzione che mette insieme prestazioni e consumi contenuti, con un’autonomia dichiarata fino a 105 chilometri in modalità completamente elettrica. Sul fronte dinamico ci sono tutte le soluzioni più evolute del modello: trazione integrale permanente, quattro ruote sterzanti con sistema 4Control Advanced e sospensioni intelligenti dotate di telecamera predittiva, capace di leggere l’asfalto in anticipo e adattare la risposta del telaio. Un pacchetto messo a punto con il contributo degli ingegneri Alpine, che resta uno degli elementi che distinguono davvero Rafale dalle altre proposte generaliste.

Quanto costa e quando arriva

Gli ordini apriranno all’inizio di ottobre in 14 Paesi europei. In Italia il listino della Renault Rafale Hypnotic parte da 60.700 euro, cifra che la colloca al vertice assoluto della gamma. Con soli 100 esemplari destinati al mercato italiano, questa versione è destinata a diventare una delle più ricercate dell’intera famiglia Rafale, anche perché la disponibilità è fissata in partenza e non ci sono margini per allargarla.

Fonte: TecnoAndroid