OPPO Watch S2: display 3.000 nit e 10 giorni di autonomia

Con OPPO Watch S2 il produttore cinese rimette mano alla sua gamma di smartwatch, affiancando al nuovo modello anche una versione inedita di OPPO Watch X3. Due annunci arrivati praticamente in contemporanea, che raccontano abbastanza bene la strategia dell’azienda: gli smartphone restano il cuore del business, certo, ma i dispositivi da polso non vengono lasciati a prendere polvere in un angolo. Anzi, la scheda tecnica del nuovo arrivato è di quelle che si fanno notare, soprattutto per chi guarda alla parte sportiva e al monitoraggio della salute.

Partendo dall’estetica e dai materiali, OPPO Watch S2 punta su una cassa in acciaio inossidabile spessa appena 8,9 mm, senza contare la sporgenza del sensore posteriore, per un peso complessivo di 34,5 grammi. Numeri che, sulla carta, promettono un orologio leggero e poco ingombrante al polso. Il display è un AMOLED da 1,46 pollici capace di spingersi fino a 3.000 nit di luminosità in determinate condizioni, quindi anche sotto il sole diretto la leggibilità non dovrebbe essere un problema.

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Salute e allenamenti al centro del progetto

Credits: TecnoAndroid

La funzione che più di tutte viene messa in vetrina si chiama FatMax ed è pensata per chi si allena con un obiettivo preciso in testa. Calcola una frequenza cardiaca target personalizzata per bruciare i grassi, incrociando dati come altezza, peso, frequenza cardiaca a riposo e VO2 max di ciascun utente. Non una stima generica, insomma, ma un valore costruito sul profilo di chi indossa l’orologio.

Il resto del pacchetto dedicato al benessere è piuttosto completo. C’è un sensore ottico a otto canali per il monitoraggio della frequenza cardiaca, il calcolo del livello di ossigeno nel sangue, un sensore per la temperatura e un elettrodo per l’ECG. A questi si aggiungono il monitoraggio del sonno e lo screening per l’apnea notturna, funzione che negli ultimi anni è diventata un po’ il terreno di sfida tra i produttori di smartwatch. Presente anche la connettività NFC, utile per i pagamenti e per le altre funzioni contactless.

Sul fronte autonomia il dato dichiarato parla di una batteria in grado di arrivare fino a 10 giorni con una singola carica. Valore che, come sempre, andrà messo alla prova nell’uso quotidiano, tra notifiche, allenamenti registrati e schermo sempre acceso, ma che come punto di partenza è interessante.

Software, colori e prezzi

Lato software OPPO Watch S2 gira su ColorOS Watch 17, la versione dell’interfaccia pensata per i dispositivi da polso. Tra le funzioni incluse spicca Fluid Cloud, pensata per fornire aggiornamenti in tempo reale direttamente sul quadrante: informazioni sui trasporti pubblici, stato delle consegne di cibo e simili. Una soluzione che punta a ridurre il numero di volte in cui serve tirare fuori lo smartphone dalla tasca per controllare qualcosa di banale.

Il lancio è fissato per il mercato cinese a partire da domani, con tre colorazioni disponibili: Dynamic Orange, Mist Pink e Mountain Shadow Gray. Il prezzo è di 1.599 yuan, che al cambio corrispondono a circa 210 euro. Una cifra che colloca il dispositivo in una fascia media, considerando la dotazione di sensori e i materiali della cassa.

Credits: TecnoAndroid

Insieme al nuovo modello, OPPO ha presentato anche una variante estetica del fratello maggiore. Si tratta della colorazione Titanium Moon per OPPO Watch X3, anch’essa in vendita in Cina da domani al prezzo di 2.799 yuan, ovvero circa 365 euro al cambio attuale. Nessuna modifica alla scheda tecnica, quindi, ma una nuova opzione cromatica per chi cerca qualcosa di diverso dalle finiture già a listino.

Su un eventuale arrivo di OPPO Watch S2 in Italia, al momento, non ci sono comunicazioni ufficiali da parte del produttore: le informazioni diffuse riguardano esclusivamente il mercato cinese, sia per quanto riguarda le date sia per i prezzi.

Fonte: TecnoAndroid