Remothered: Red Nun’s Legacy, data d’uscita e nuovo trailer

Data ufficiale finalmente sul tavolo per Remothered: Red Nun’s Legacy, il terzo e ultimo capitolo della saga survival horror firmata dallo studio italiano Stormind Games, che arriverà il 27 ottobre accompagnato da un nuovo trailer mostrato in queste ore. Tempismo non casuale, visto che l’uscita cade a pochi giorni da Halloween, periodo in cui il pubblico dell’horror tende a essere particolarmente ricettivo. Il filmato non svela la trama nel dettaglio, ma serve soprattutto a far respirare le atmosfere del gioco.

La protagonista di questa volta è Susan, madre sulle tracce della figlia scomparsa in circostanze poco chiare all’interno di una villa isolata alle pendici dell’Etna. Un’ambientazione siciliana che la serie aveva già sfruttato in passato e che qui torna con un ruolo ancora più centrale. L’indagine porta a scendere sempre più a fondo, tra stanze segrete e ricordi sepolti, fino alle origini dimenticate della Suora Rossa, figura che accompagna il franchise dai suoi inizi e che finalmente dovrebbe trovare una spiegazione compiuta.

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Il convento del Cristo Morente e i segreti di famiglia

Buona parte del racconto ruota attorno alla storia taciuta del convento siciliano del Cristo Morente, il luogo dove il mito della Suora Rossa ha preso forma tra rituali proibiti, senso di colpa e fede corrotta. Non un semplice fondale, quindi, ma il nodo narrativo da sciogliere. E c’è di più, perché le rivelazioni finiscono per intrecciarsi con i segreti della famiglia stessa di Susan, in un gioco di specchi che dovrebbe culminare in una rivelazione conclusiva descritta come piuttosto pesante.

L’esplorazione resta il cuore dell’esperienza. Ambienti ricchi di dettagli da esaminare stanza per stanza, indizi da raccogliere, oggetti chiave da recuperare, enigmi da risolvere per aprirsi la strada verso nuove aree. Chi ha giocato i capitoli precedenti ritroverà una struttura familiare, con la differenza che qui i valori produttivi salgono di livello. Stormind Games parla apertamente di una lettera d’amore ai classici survival horror in terza persona, ma con controlli e ritmo pensati per gli standard attuali, senza le rigidità che spesso accompagnano gli omaggi troppo fedeli al passato.

Stalker, poteri ipnotici e la colonna sonora di Akira Yamaoka

Sul fronte del pericolo tornano gli Stalker, inseguitori umani implacabili che costringono a un continuo calcolo dei rischi. Nascondersi resta l’opzione più sensata, eludere le minacce è spesso l’unica via d’uscita, mentre lo scontro diretto rimane una possibilità estrema, affidata a poche armi da mischia utili soltanto a guadagnare secondi preziosi. Un singolo errore, come da tradizione della serie, può chiudere la partita.

La novità più interessante riguarda i poteri ipnotici che la protagonista può padroneggiare durante l’avventura. La retrocognizione permette di leggere memorie dimenticate, le abilità legate agli specchi aprono percorsi nascosti nella tenuta, mentre la manipolazione delle falene consente di alterare l’ambiente a proprio vantaggio. Strumenti che ampliano le possibilità di esplorazione e che, almeno sulla carta, allontanano il gioco dalla pura fuga vista nei predecessori.

Capitolo audio, e qui c’è un nome che pesa. La colonna sonora è firmata da Akira Yamaoka, compositore leggendario per chiunque abbia una minima familiarità con il genere. Al suo fianco un cast vocale di prim’ordine, con la partecipazione di Cissy Jones e Maggie Robertson, chiamate a dare voce ai personaggi di questo racconto macabro. Una combinazione che punta chiaramente a rendere l’esperienza più disturbante, lavorando sull’atmosfera tanto quanto sulle meccaniche.

Il nuovo trailer si concentra proprio su questo aspetto, mostrando scorci della villa, delle profondità del convento e di alcune sequenze di inseguimento. L’appuntamento con Remothered: Red Nun’s Legacy è fissato per il 27 ottobre.