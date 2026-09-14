Redmi Watch 6 a 85,99 euro: AMOLED e 24 giorni di autonomia

Chi cerca uno smartwatch sotto i 100 euro senza dover scendere a compromessi troppo dolorosi ha un motivo in più per guardare il Redmi Watch 6, che su Amazon scende a 85,99 euro rispetto ai 119,99 euro di listino. Uno sconto di 34 euro tondi, quindi intorno al 28%, con in più la possibilità di pagare in 5 rate mensili senza interessi, poco più di 17 euro al mese. L’offerta risulta verificata al momento della pubblicazione, il 13 settembre alle 16:30.

La versione protagonista della promozione è quella in colorazione blu, la stessa che compare nella scheda prodotto insieme al dato che più colpisce sulla carta, ovvero l’autonomia dichiarata fino a 24 giorni. Un numero che, nel segmento degli smartwatch economici, fa la differenza tra un accessorio che si ricarica ogni due sere e uno che si può quasi dimenticare sul comodino per settimane.

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Cosa offre il Redmi Watch 6 sul polso

Il cuore dell’esperienza è il display AMOLED da 2,07 pollici, una diagonale generosa per un orologio di questa fascia, resa possibile anche dalle cornici ridotte ad appena 2 mm. Il risultato, sulla carta, è un pannello che riempie il quadrante e lascia poco spazio ai bordi neri, quel dettaglio che di solito tradisce subito i modelli entry level.

Il telaio è un unibody in lega di alluminio, soluzione che di norma garantisce una sensazione più solida al tatto rispetto alla plastica, con uno spessore contenuto in 9,99 mm. Sotto i 10 millimetri, insomma, che per un orologio da indossare tutto il giorno e magari anche di notte non è un dettaglio secondario.

Sul fronte della compatibilità, Xiaomi ha giocato la carta più comoda possibile: il dispositivo si abbina sia agli smartphone Android sia a iPhone, permettendo di gestire notifiche e chiamate direttamente dal polso. Chi passa da un ecosistema all’altro, o chi in famiglia ha telefoni diversi, non deve quindi porsi troppe domande prima dell’acquisto.

Perché il prezzo conta più di quanto sembri

La fascia sotto i 100 euro è quella più affollata e anche la più insidiosa, perché è facile trovarsi tra le mani un prodotto che promette tanto e poi delude sul display o sull’autonomia. Qui invece i due elementi che di solito vengono sacrificati per primi, ovvero il pannello AMOLED e la batteria, sono proprio quelli messi in evidenza dalla scheda tecnica.

A 85,99 euro il Redmi Watch 6 si posiziona in un territorio dove diventa un acquisto ragionevole anche come secondo orologio, magari per l’attività sportiva o per chi vuole provare l’esperienza di uno smartwatch senza investire cifre importanti. La formula delle 5 rate mensili senza interessi, poi, rende l’uscita ancora meno percepibile sul portafoglio.

Il meccanismo per accedere alla promozione è quello classico delle offerte Amazon: prezzo già applicato, nessun codice da inserire, disponibilità legata al periodo promozionale. Come spesso accade con le offerte Amazon, le condizioni possono cambiare nel giro di poche ore, quindi il valore indicato vale per il momento della verifica.

Da segnalare, sempre in tema di occasioni, anche il Samsung Galaxy Z Flip 7, indicato come il miglior smartphone pieghevole del momento e proposto da Rimediashop.it a 691 euro. Due prodotti agli antipodi per fascia di prezzo, ma entrambi accomunati dal fatto di essere finiti in promozione nello stesso periodo.