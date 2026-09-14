Google Lens: gli usi nascosti oltre piante e traduzioni

Chi usa Google Lens quasi sempre lo fa per due cose soltanto, riconoscere una pianta durante una passeggiata oppure tradurre un menù in vacanza. Peccato, perché lo strumento fa molto altro e in diversi casi risolve piccole seccature quotidiane che normalmente costano minuti preziosi. L’idea di fondo è semplice, si tratta della ricerca Google trasferita dentro la fotocamera dello smartphone, con la differenza che non serve inventarsi le parole giuste da digitare.

Il primo campo dove la differenza si sente parecchio è quello delle etichette degli elettrodomestici, quei piccoli adesivi o placchette metalliche nascoste sul retro o sotto la lavastoviglie. Contengono numero di modello e numero di seriale, cioè esattamente quello che serve quando qualcosa si rompe. Inquadrando l’etichetta, Lens legge tutto in un paio di secondi e restituisce il testo completo senza costringere nessuno a trascriverlo carattere per carattere.

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Numeri di serie, password del router e codici impossibili da copiare

C’è un dettaglio tecnico che vale la pena sottolineare. Un sistema OCR normale tende a correggere in automatico le sequenze strane, trasformando un codice alfanumerico in una parola di senso compiuto e rovinando tutto. Google Lens è costruito proprio per evitare questo tipo di scivolone, e già solo questo giustifica l’abitudine di usarlo ogni volta che serve un codice preciso. Con il numero di modello esatto in mano diventa molto più rapido trovare ricambi, informazioni sulla garanzia, manuali digitali o guide passo passo. Basta aprire l’app Google o la fotocamera, toccare l’icona di Lens, puntare verso l’etichetta e lasciare che sia il telefono a fare il lavoro sporco.

Discorso simile per le password Wi Fi stampate sul retro dei router. Ventisei caratteri scritti in corpo minuscolo sono una tortura da ricopiare a mano, e capita quasi sempre di dimenticarsi di fotografarli prima di incastrare il dispositivo dietro un mobile. Qui la fotocamera si comporta come una fotocopiatrice, legge il testo direttamente dalla superficie fisica e lo rende copiabile in pochi istanti. Niente errori di battitura, niente tentativi a vuoto. Lo stesso approccio funziona benissimo con le reti ospite, con le gift card e con le licenze software.

Mercatini, etichette alimentari e simboli del bucato

Chi frequenta mercatini dell’usato, svuotacantine o rivende oggetti online conosce il problema di capire al volo se un pezzo vale la spesa. Una volta significava ore passate su forum di appassionati oppure ricerche a tentoni. Con una foto decente, Lens identifica categoria, marca, epoca o stile del designer. Riesce a capire che una sedia in legno senza etichetta appartiene probabilmente al filone mid century modern e propone modelli simili. Poi incrocia i dati con lo Shopping Graph di Google per mostrare prodotti analoghi e prezzi attuali. Attenzione però, i prezzi realmente realizzati non compaiono, quindi per valutare la domanda reale restano necessarie le inserzioni concluse su eBay o Etsy.

Sul fronte alimentare il vantaggio riguarda soprattutto chi convive con allergie o segue una dieta rigida. Le liste degli ingredienti sono spesso stampate con caratteri minuscoli, contrasto pessimo e griglie strettissime. Inquadrando la confezione, anche curva o vista di sbieco, il testo viene letto lettera per lettera e diventa selezionabile, quindi incollabile dentro le note o dentro un’app per il monitoraggio dei pasti. Quando spunta un conservante dal nome incomprensibile, un tocco sulla parola apre la scheda del Knowledge Graph con descrizione verificata, risultati di ricerca e riepiloghi legati alla salute.

Anche le etichette di lavaggio cucite dentro i vestiti rientrano nella categoria delle cose illeggibili. Quei simboli criptici significano poco per chi non ha memorizzato il linguaggio del bucato, e uno sbaglio si paga con un maglione ristretto o con il colore che sbava sulla camicia preferita. Dove c’è testo stampato, Lens legge e traduce. Dove ci sono solo pittogrammi, avvia una ricerca visiva che rimanda alle guide del produttore o a pagine di riferimento, senza bisogno di uscire verso il browser. Restano i limiti, va detto. La scrittura a mano viene riconosciuta con buoni risultati anche quando non è ordinatissima, ma sui caratteri più confusi il sistema può inciampare. Serve comunque una foto decente, perché poca luce e angolazioni estreme mandano in crisi il riconoscimento.