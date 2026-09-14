Gemini Spark arriva su Google Foto ma non in Europa

Gemini Spark sbarca su Google Foto e cambia il modo in cui si mettono in ordine le immagini accumulate nel cloud, perché l’agente AI di Google non si limita a suggerire, agisce al posto dell’utente partendo da una richiesta scritta in linguaggio comune. Chi usa uno smartphone Android sa bene come funziona la faccenda: scattare costa niente, e nel giro di pochi mesi la galleria online diventa un magazzino con migliaia di file dentro. Ritoccare, creare album, condividere con qualche amico sono operazioni già disponibili da tempo, solo che vanno fatte a mano, una per una.

Qui sta il punto della novità. L’agente lavora in background, senza obbligare a saltare da un menù all’altro. Basta descrivere il risultato desiderato e il resto viene gestito dal sistema, con una sequenza di azioni concatenate che normalmente richiederebbero parecchio tempo davanti allo schermo.

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Un esempio pratico di cosa combina Gemini Spark

Immaginiamo il ritorno da un viaggio in Giappone, centinaia di scatti finiti tutti dentro Google Foto. Si apre l’agente e si scrive una richiesta del tipo: crea un album del mio viaggio in Giappone, migliora la luminosità di ogni foto, poi invia un’email ai miei genitori con il link dell’album e un breve riassunto del soggiorno. Tutto qui. Nessuna selezione manuale delle immagini, nessun passaggio nell’editor uno scatto alla volta, nessuna mail da comporre da zero.

La stessa cosa, ovviamente, si può fare anche da soli. Solo che tra il selezionare le foto giuste, correggere l’esposizione su ciascuna e poi scrivere il messaggio, il pomeriggio se ne va. L’agente AI comprime tutto in una singola istruzione e macina il lavoro mentre l’utente fa altro.

E l’esempio del viaggio è appunto solo un esempio. Cercare immagini specifiche, raggrupparle per tema, modificarle, creare qualcosa di nuovo, organizzare, condividere: la lista di cose che Spark riesce a gestire è piuttosto lunga. C’è anche una funzione che va oltre la semplice gestione degli scatti, ovvero l’estrazione del testo contenuto dentro le immagini, che poi può essere trasformato direttamente in un documento su Google Docs se serve averlo in forma modificabile.

Il rilascio è partito, ma l’Europa resta fuori

La distribuzione su Google Foto è già in corso, quindi la funzione sta arrivando progressivamente agli utenti. Con un dettaglio non da poco per chi legge da questa parte del mondo: al momento Gemini Spark non è disponibile in Europa. Nessuna indicazione su tempistiche, nessuna data comunicata, nessuna promessa da parte di Mountain View su un eventuale sbarco nel continente.

È una situazione che si ripete con una certa regolarità quando Google introduce strumenti basati sull’intelligenza artificiale, e anche stavolta gli utenti europei si ritrovano a guardare da fuori mentre altrove la funzione viene attivata. Non è chiaro se e quando il quadro cambierà.

Nel frattempo Google Foto continua a fare quello che ha sempre fatto, cioè conservare gli scatti nel cloud e mettere a disposizione gli strumenti classici di modifica, organizzazione in album e condivisione con contatti selezionati. Funzioni solide, che però restano manuali, con tutto il tempo che comportano quando la libreria è cresciuta a dismisura.

La differenza con Spark sta proprio nel salto di logica: non più un insieme di strumenti da usare uno alla volta, ma un interlocutore a cui si spiega l’obiettivo finale e che si occupa dei passaggi intermedi. Il caso dell’album di viaggio con foto ritoccate, riassunto e email ai genitori lo mostra bene, perché tiene insieme ricerca, modifica, creazione e condivisione in un colpo solo.

Per gli utenti nei mercati dove il rollout è attivo si tratta quindi di una gestione dei ricordi digitali affidata a un agente AI che opera per conto loro. Per tutti gli altri, l’attesa continua senza indicazioni ufficiali sul calendario di arrivo.