Thermalright AIO 240 mm in offerta a 48,36 euro su Amazon

Chi sta mettendo insieme una configurazione nuova, o semplicemente vuole togliere un po’ di calore alla propria CPU senza svuotare il portafoglio, trova su Amazon il dissipatore Thermalright a liquido proposto con uno sconto del 25%, per un prezzo finale di 48,36 euro. Una cifra che si avvicina parecchio al minimo storico registrato finora, visto che il divario è di circa 3 euro. Poco, considerando che parliamo di un All in One da 240 mm con doppia ventola ARGB già inclusa nella confezione.

Il pacchetto, in effetti, è più completo di quanto il prezzo lasci immaginare. Il raffreddamento a liquido è affidato a un blocco pompa con base in rame a finitura specchiata, una soluzione pensata per massimizzare il contatto con l’heat spreader del processore e trasferire il calore nel modo più diretto possibile. La piastra di raffreddamento è in alluminio bianco, misura 240 mm e si accompagna a tubi protettivi in tessuto ad alto polimero, quelli che oltre a proteggere il circuito danno anche un aspetto meno anonimo all’insieme.

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Cosa c’è dentro la confezione del dissipatore Thermalright

Passando ai numeri veri e propri, il radiatore ha dimensioni pari a 277 x 120 x 27 mm, quindi rientra negli standard classici dei 240 mm e non dovrebbe creare grattacapi nella maggior parte dei case di fascia media o superiore. I tubi arrivano a 450 mm di lunghezza, misura più che sufficiente per gestire il montaggio sul top o sul frontale senza forzature strane o curve al limite.

La pompa è capace di spingersi fino a 5300 RPM e lavora in tandem con la coppia di ventole per mantenere sotto controllo le temperature del processore anche quando il carico si fa pesante. Le ventole in questione sono le TL-E12B-S V2 da 120 mm, che supportano la tecnologia PWM. Tradotto per chi non mastica sigle tutti i giorni, significa che la velocità di rotazione viene regolata in automatico in base a quanto scalda la CPU, quindi niente rumore inutile quando il computer sta semplicemente aprendo un browser.

Rumorosità, illuminazione e il nodo del prezzo

Il picco dichiarato per le ventole è di 2000 RPM, con un flusso d’aria adeguato e una rumorosità massima di 27,7 dBA. Un valore che, nella pratica, si traduce in un ronzio di fondo percepibile solo quando il sistema viene spinto davvero al massimo, mentre nelle situazioni ordinarie tende a sparire nel rumore ambientale della stanza. Non è un dissipatore silenzioso in senso assoluto, ma neanche uno di quelli che costringono ad alzare il volume delle cuffie.

Sul fronte estetico c’è l’illuminazione ARGB, regolabile e personalizzabile, quindi utilizzabile sia per costruire un case coordinato nei colori sia per spegnere tutto e restare sul sobrio, se l’idea dell’arcobaleno dentro il computer non convince. La combinazione tra piastra bianca e luci colorate, va detto, è pensata più per le build appariscenti che per quelle da ufficio.

A 48,36 euro l’offerta su Amazon colloca questo modello in una fascia dove la concorrenza tende a proporre soluzioni ad aria oppure AIO da 120 mm, quindi il rapporto tra spesa e superficie di dissipazione resta uno degli argomenti più convincenti. Lo sconto del 25% è attivo sulla pagina prodotto e, come sempre in questi casi, la disponibilità segue le regole del momento.