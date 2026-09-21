Pulsar più luminosa, due blip consecutivi mai visti prima

La pulsar più luminosa mai osservata sta rimettendo in discussione una delle poche certezze su cui l’astronomia ha imparato a contare, ovvero la regolarità quasi maniacale con cui questi oggetti battono il tempo. Sono stati registrati infatti dei cambiamenti anomali nella frequenza di rotazione, e per la prima volta in assoluto gli astronomi hanno individuato due “blip” consecutivi nello stesso oggetto. Un dettaglio che sembra minimo, ma che tocca il cuore di come vengono usati questi corpi celesti.

Il punto è che le pulsar sono considerate gli orologi più precisi del cosmo. Ruotano su sé stesse emettendo fasci di radiazione che arrivano fino a noi con una cadenza ripetitiva, un battito che si può misurare e prevedere con un margine di errore ridicolmente piccolo. È proprio su questa affidabilità che si basano decine di applicazioni scientifiche, dalla verifica di alcune previsioni della fisica fino alla ricerca di segnali che altrimenti sarebbero impossibili da isolare nel rumore di fondo dell’universo.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Pulsar più luminosa: cosa significa vedere due “blip” uno dopo l’altro

Quando si parla di blip ci si riferisce a piccole irregolarità nel ritmo della pulsar, variazioni improvvise che interrompono la sequenza attesa. Finora episodi del genere erano stati osservati in modo isolato, come eventi singoli difficili da inquadrare. Trovarne due di fila, nello stesso oggetto, cambia la prospettiva, perché suggerisce che non si tratti necessariamente di una coincidenza statistica o di un problema strumentale ma di qualcosa che accade davvero, dentro o attorno alla stella.

La differenza non è da poco. Un evento singolo si può archiviare come curiosità, magari attribuendolo a una fluttuazione difficile da replicare. Due eventi consecutivi, invece, costringono a chiedersi se il fenomeno sia più comune di quanto si pensasse e se semplicemente, fino a oggi, nessuno fosse riuscito a coglierlo. Il fatto che l’osservazione riguardi la pulsar più brillante conosciuta aiuta parecchio, visto che la luminosità elevata permette misure più pulite e quindi la possibilità di notare scarti che altrove passerebbero inosservati.

Perché la regolarità delle pulsar conta così tanto

Tutta la reputazione delle pulsar come cronometri cosmici si regge sull’idea che il loro battito sia stabile e prevedibile. Se emergono variazioni non previste nella frequenza, la questione diventa immediatamente pratica, perché qualsiasi misura che utilizzi quel battito come riferimento deve tenere conto anche di queste piccole deviazioni. Non è un crollo del metodo, ma un promemoria che il modello usato fino ad ora potrebbe essere più semplice della realtà.

C’è poi il versante fisico, che interessa soprattutto chi studia cosa accade dentro questi oggetti. Una stella di neutroni è materia compressa in condizioni che nessun laboratorio terrestre può riprodurre, e il suo comportamento rotazionale è una delle poche finestre disponibili su quella struttura interna. Ogni irregolarità nel ritmo diventa quindi un indizio, un piccolo segnale che racconta qualcosa di ciò che succede sotto la superficie o nelle immediate vicinanze.

Gli astronomi lavorano da tempo su fenomeni simili, ma la rotazione delle pulsar resta un terreno dove le sorprese sono più frequenti di quanto la fama di precisione lascerebbe immaginare. La doppia anomalia individuata offre ora un caso di studio concreto, con due eventi ravvicinati da confrontare invece di uno soltanto, e la possibilità di capire se esista una relazione tra il primo e il secondo oppure se siano indipendenti.

Resta il dato di partenza, quello più immediato da raccontare: mai prima d’ora due blip erano stati osservati uno dopo l’altro nello stesso oggetto.

Fonte: TecnoAndroid