PS5, Sony cambia strategia: ora conta chi ha già la console

Sony ha smesso di guardare a PS5 come a una macchina che deve solo vendere sempre di più, e lo ha detto senza troppi giri di parole: la console è arrivata nella seconda metà del suo ciclo di vita e la priorità adesso è un’altra, cioè far rendere di più chi già fa parte dell’ecosistema. A spiegarlo è stato il presidente e amministratore delegato Hiroki Totoki, che ha inquadrato la questione in termini piuttosto concreti. Spingere l’hardware in modo aggressivo, a questo punto della generazione, non serve più. Serve invece aumentare i ricavi ricorrenti generati dalle persone che una PlayStation ce l’hanno già in salotto.

Dietro questa scelta c’è anche un elemento poco romantico ma decisivo, ovvero la carenza di memoria e di sistemi di archiviazione, che ha fatto lievitare i costi dei componenti. Totoki ha addirittura definito favorevole il tempismo: se la stessa pressione sui prezzi si fosse manifestata nei primi anni della generazione, avrebbe colpito Sony proprio quando allargare la base installata era la cosa più urgente da fare. Arrivando adesso, con un parco utenti già enorme, il colpo si assorbe meglio.

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Numeri che spiegano il cambio di rotta

Le cifre aiutano a capire perché la strategia abbia senso. L’ecosistema PlayStation conta oltre 125 milioni di utenti attivi mensili, mentre al 30 giugno 2026 le PS5 distribuite nel mondo erano 95,3 milioni. Con una platea di queste dimensioni, il calcolo diventa quasi banale: conviene lavorare sulla spesa e sul coinvolgimento di chi è già dentro, piuttosto che inseguire ogni singolo nuovo acquirente di console.

I canali su cui Sony intende costruire questa parte finale della generazione sono diversi e compaiono tutti nei documenti finanziari del gruppo. C’è la crescita dei ricavi del PlayStation Store, ci sono le vendite di software first party, i contenuti aggiuntivi e poi i servizi capaci di generare entrate continuative. Il baricentro si sposta insomma dal numero di console piazzate in un trimestre al valore complessivo che una community produce lungo tutto il suo rapporto con la piattaforma. Una differenza di prospettiva che, dal punto di vista contabile, cambia parecchio le carte in tavola.

PlayStation Plus e il ponte tra due generazioni

Tra gli strumenti chiave c’è ovviamente PlayStation Plus, l’abbonamento che tra le altre cose mette a disposizione giochi gratis agli iscritti nei vari livelli del servizio. Sony ha parlato di una redditività record del servizio per l’esercizio fiscale 2025, e considera quelle entrate utili anche per sostenere gli investimenti e i costi operativi legati allo streaming dei giochi. Un pezzo dell’infrastruttura, quindi, che si autoalimenta.

Il piano tocca poi il passaggio tra una generazione e l’altra. L’azienda si aspetta che gli utenti di PS5 e PS4 continuino a garantire una base solida di profitti, e nel frattempo tiene sotto controllo tre indicatori precisi: coinvolgimento, monetizzazione e attività mensile. L’hardware, in questo schema, mantiene il suo ruolo di porta d’ingresso all’ecosistema, ma smette di essere l’unico metro con cui misurare la salute del business. Accanto al numero di console vendute compaiono parametri che raccontano quanto e per quanto tempo il pubblico usa davvero servizi e contenuti.

Attenzione però a non fraintendere il messaggio. La linea tracciata da Totoki non annuncia in alcun modo la fine della commercializzazione della console, descrive piuttosto una fase matura, in cui l’obiettivo non è soltanto aggiungere nuove macchine al parco installato ma ricavare risultati più stabili da quello esistente. Per chi gioca, la traduzione pratica è abbastanza diretta: nei mesi a venire l’attenzione di Sony sarà concentrata su software, abbonamenti e acquisti digitali, tutto ciò che accompagnerà la parte restante di questa generazione.

Un approccio che, in fondo, riflette la maturità raggiunta dalla piattaforma. Con quasi 100 milioni di unità distribuite e una community che supera i 125 milioni di utenti attivi ogni mese, la partita si gioca su quanto quelle persone spendono e restano, più che su quante altre se ne possano convincere.