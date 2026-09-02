PS5, arriva Live TV: oltre 100 canali gratis senza abbonamento

Sony ha acceso ufficialmente Live TV su PS5, un servizio che porta oltre cento canali televisivi direttamente sulla console senza chiedere un euro agli utenti e senza abbonamenti da sottoscrivere. Il meccanismo è quello ormai collaudato della televisione gratuita finanziata dalla pubblicità, con il catalogo che si regge esclusivamente sugli annunci pubblicitari. Per il momento la novità riguarda solo gli Stati Uniti, ma l’espansione verso altri mercati appare come una prospettiva concreta, a partire dal Canada.

La proposta mescola due anime diverse. Da una parte i canali in diretta, quelli che si guardano come si guarderebbe la televisione tradizionale, con un palinsesto che scorre e che non chiede di scegliere nulla. Dall’altra una libreria on demand, dove trovano spazio film, serie televisive, anime, sport, notizie, documentari e anche produzioni firmate dai creator. Un mix pensato per coprire fasce di pubblico molto diverse tra loro, dal fan degli anime a chi cerca semplicemente qualcosa da mettere in sottofondo.

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Come si accede a Live TV su PS5

La procedura è ridotta all’osso, e questo è probabilmente uno degli aspetti su cui Sony ha lavorato di più. Non serve scaricare nulla, non serve installare applicazioni di terze parti, non serve collegare account esterni. Basta aprire la scheda Media della propria PlayStation 5, selezionare la voce Live TV on PS5 ed effettuare l’accesso con il proprio account PlayStation Network. Fine. Da lì in poi il servizio è pronto all’uso, con i canali che partono subito.

Il modello scelto è quello dei servizi FAST, sigla che sta per Free Ad Supported Television, una formula che negli ultimi anni si è diffusa parecchio nel panorama dello streaming. Il principio è semplice: contenuti accessibili gratuitamente, nessun costo nascosto, nessuna trappola in fase di registrazione, e il finanziamento che arriva interamente dagli spazi pubblicitari inseriti nella programmazione. Un approccio che si posiziona all’opposto dell’affollamento di abbonamenti mensili a cui il pubblico si è abituato negli ultimi anni.

Un catalogo che non si limita al riempitivo

La presentazione è arrivata nello stesso giorno in cui Sony ha annunciato due appuntamenti State of Play, e questo ha inevitabilmente spostato parte dell’attenzione. Peccato, perché il catalogo di Live TV merita più di uno sguardo distratto. Ci sono canali tematici dedicati ai film d’azione, all’horror, alla fantascienza e a diversi altri generi, insieme a un’offerta piuttosto ricca sul fronte delle serie televisive.

Scorrendo i titoli si passa da Community a The Shield, da Hell’s Kitchen a The Walking Dead, con un ventaglio che prova a intercettare gusti molto distanti tra loro. La comedy leggera convive con il crime drama, il cooking show con il post apocalittico. E poi c’è il capitolo anime, che da solo vale una visita: Naruto, Sailor Moon, Hunter x Hunter e Death Note sono tra i nomi presenti, roba che copre praticamente tre generazioni di appassionati.

Il posizionamento strategico è abbastanza leggibile. La console diventa sempre meno una macchina dedicata soltanto ai videogiochi e sempre più un centro di intrattenimento domestico a tutto tondo, capace di competere con le smart TV e con i dispositivi di streaming che affollano i salotti. Chi possiede una PS5 e la tiene collegata al televisore principale di casa si ritrova ora con un’opzione in più, senza dover cambiare sorgente o accendere un altro apparecchio.