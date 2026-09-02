Electra, l’aereo ibrido che decolla in un campo da calcio

Chi prende un volo per coprire poche centinaia di chilometri lo scopre subito, l’aereo rischia di perdere proprio quello che dovrebbe essere il suo punto di forza, cioè il tempo risparmiato. Ed è esattamente il problema su cui punta Electra, con un velivolo ibrido elettrico pensato per i voli brevi, capace di decollare e atterrare in uno spazio paragonabile alla lunghezza di un campo da calcio. Nove passeggeri a bordo, niente grandi scali, niente lunghe attese.

Il ragionamento dietro il progetto è di quelli semplici da capire. Per andare da una città a un’altra relativamente vicina bisogna raggiungere un aeroporto principale, spesso lontano dal centro, passare i controlli, aspettare l’imbarco e poi rifare parte dello stesso percorso una volta atterrati. Il volo in sé dura poco, tutto il resto dura tantissimo. Sommando i tempi morti, il vantaggio evapora.

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Un aereo regionale che non ha bisogno di un vero aeroporto

Qui entra in gioco l’idea di Electra, che punta a rimettere in circolazione un tipo di trasporto quasi dimenticato, quello degli aerei regionali di piccola taglia. La differenza rispetto al passato sta nella pista, o meglio, nella sua assenza. Se per staccarsi da terra bastano poche decine di metri, il numero di punti utilizzabili cresce in modo enorme, perché non servono più le grandi infrastrutture tradizionali.

I dati condivisi parlano di un’autonomia prevista intorno ai 1.930 chilometri e di una velocità di crociera nell’ordine dei 320 km/h. Non sono numeri da aviazione commerciale classica, e non vogliono esserlo. Sono numeri pensati per collegare due località distanti qualche ora di auto, saltando completamente il passaggio dal grande hub. Su tratte di quel tipo la velocità di punta conta molto meno della vicinanza al punto di partenza reale, cioè la città.

Nove posti, propulsione ibrida e spazi ridotti al minimo

La configurazione da nove passeggeri dice molto sulla filosofia del progetto. Non si tratta di riempire un aereo di linea, ma di offrire un servizio più simile a una navetta, con gruppi piccoli e partenze flessibili. La propulsione ibrida elettrica serve a tenere insieme due esigenze che di solito litigano tra loro, cioè l’autonomia sufficiente per coprire distanze reali e la capacità di operare in spazi molto ridotti.

Ed è proprio la pista corta il cuore della questione. Un velivolo che si comporta in questo modo cambia la geografia dei collegamenti, perché improvvisamente diventano utilizzabili aree che oggi nessuna compagnia prenderebbe in considerazione. Piccoli campi di volo, superfici marginali, spazi che con l’aviazione tradizionale non avrebbero alcun senso.

Il tema della sostenibilità resta sullo sfondo ma pesa, visto che un sistema ibrido riduce la dipendenza dal solo carburante tradizionale su tratte che oggi vengono coperte da aerei nati per ben altre distanze. Su questi percorsi, infatti, gran parte dell’energia se ne va in fasi che con il volo vero e proprio c’entrano poco.

Per il passeggero, se il progetto arriverà alla fase operativa, il cambiamento più evidente sarebbe la sparizione della trafila. Meno tempo per raggiungere il punto di imbarco, meno tempo per uscire dall’area di arrivo, meno chilometri da fare in macchina prima e dopo. Un aereo da nove posti che parte da vicino casa e arriva vicino alla destinazione finale ribalta il calcolo che oggi porta molti a preferire il treno o l’automobile sulle medie distanze.