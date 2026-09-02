Gabriel Sanson, il boia che morì sul patibolo senza condanna

Tra le tante storie che la Rivoluzione francese si è portata dietro, quella del boia Gabriel Sanson resta una delle più curiose e insieme delle più amare, perché racconta di un uomo che morì sul patibolo pur non essendo un condannato. Accadde durante il Terrore, la fase più cupa di quegli anni, quando le esecuzioni erano diventate un appuntamento quotidiano e la piazza un teatro permanente. Il boia perse la vita proprio là dove ogni giorno svolgeva il suo lavoro, e con lui si chiuse un capitolo di una storia familiare che al mestiere era legata da generazioni.

Vale la pena ricordare cosa fosse davvero quel periodo, perché senza il contesto la vicenda perde peso. La Rivoluzione francese non fu una sommossa qualsiasi. Fu il momento in cui, per la prima volta in Europa, una monarchia venne smontata pezzo dopo pezzo e sostituita da una repubblica. L’unico precedente paragonabile era quello inglese, che però si era concluso con un ritorno alla forma monarchica, quindi senza quella rottura definitiva che invece la Francia scelse di imboccare.

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Un mestiere di famiglia nel cuore del Terrore

I Sanson non erano una famiglia qualunque nella Parigi di quegli anni. Il ruolo di esecutore veniva tramandato, passava di padre in figlio come un’attività artigiana, con tanto di competenze tecniche e di una reputazione che pesava sulla vita privata di chi lo portava avanti. Gabriel Sanson apparteneva a questa linea, e quando il Terrore impose ritmi di lavoro impensabili fino a pochi anni prima, si trovò coinvolto in una macchina che non si fermava mai.

La morte lo raggiunse sul palco, in un contesto che aveva ben poco di eroico e molto di grottesco. Non fu una condanna, non fu una vendetta politica, non fu una resa dei conti tra fazioni. Fu un incidente, uno di quegli episodi che nessuno mette in conto e che nella cronaca dell’epoca finirono per assumere un sapore quasi beffardo. L’uomo incaricato di eseguire le sentenze morì nello stesso luogo dove le sentenze venivano eseguite.

La fine di un’epoca familiare

Quella scomparsa segnò un punto di svolta. Una dinastia costruita sulla continuità, sul passaggio del testimone tra padri e figli, si trovò improvvisamente davanti a una frattura che non era stata prevista da nessuno. Il mestiere del patibolo aveva sempre avuto qualcosa di paradossale, perché richiedeva precisione e sangue freddo ma condannava chi lo praticava a una condizione sociale ambigua, tollerata ma mai davvero accettata.

Nel racconto che la storia europea ha conservato di quegli anni, episodi come questo occupano uno spazio marginale rispetto ai grandi nomi e alle grandi decisioni politiche. Eppure aiutano a capire il clima. Una città in cui il rumore delle esecuzioni era diventato normale, in cui la macchina della giustizia rivoluzionaria funzionava a pieno regime e in cui anche chi la faceva funzionare poteva finirne travolto per un semplice errore.

La transizione dalla monarchia alla repubblica passò attraverso questi scenari, fatti di simboli potenti e di dettagli quasi banali. Gabriel Sanson non entrò nella memoria collettiva per un gesto clamoroso, ma per il modo in cui morì, sul legno di quel palco che conosceva meglio di chiunque altro.