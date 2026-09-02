Texas, centrale ibrida gas e nucleare da 2,5 GW per l’AI

I consumi elettrici dell’intelligenza artificiale stanno diventando un problema di infrastruttura prima ancora che di tecnologia, e in Texas qualcuno ha deciso di rispondere mescolando due mondi che di solito viaggiano su binari separati, il gas e il nucleare. La crescita dei servizi basati su modelli avanzati ha fatto impennare la domanda di elettricità, e il punto non è soltanto trovarla, ma trovarla in tempi rapidi. I grandi data center possono assorbire potenze paragonabili a quelle di intere città, mentre una nuova centrale, di qualunque tipo, richiede spesso anni prima di entrare in funzione. Nel mezzo c’è un vuoto che qualcuno deve pur riempire.

Le strade tentate sono diverse. C’è chi punta con decisione sul nucleare, chi guarda a soluzioni più sperimentali la cui fattibilità reale è ancora tutta da verificare. Il progetto texano prova invece a tenere insieme le due cose, con una logica abbastanza semplice da spiegare, molto meno da realizzare.

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Prima il gas, poi i reattori modulari

L’impianto nasce vicino a Victoria e porta la firma di Blue Energy insieme a GE Vernova Hitachi Nuclear Energy. L’obiettivo complessivo è arrivare a 2,5 GW, una cifra che dà bene l’idea di quanto siano cambiate le proporzioni quando si parla di alimentare infrastrutture dedicate al calcolo intensivo. Solo che quei 2,5 GW non arrivano tutti insieme, e questo è il punto interessante.

La prima fase si affida a due turbine a gas GE Vernova 7HA.02, capaci di fornire circa 1 GW già nel 2030, destinati a un data center situato nelle vicinanze. Il gas, in questo schema, non è la soluzione definitiva ma il modo per accendere la luce in fretta, perché una centrale termoelettrica si costruisce e si avvia con tempi che il nucleare, per sua natura, non può reggere.

Poi entra in scena la parte che guarda al lungo periodo. Secondo le previsioni, dal 2032 il sito potrebbe ospitare fino a cinque BWRX-300, piccoli reattori modulari da circa 300 MW ciascuno, per altri 1,5 GW complessivi. Reattori pensati proprio per essere costruiti in serie, con dimensioni contenute rispetto agli impianti tradizionali e una filosofia industriale diversa, più vicina alla produzione standardizzata che al cantiere unico e irripetibile.

Perché il Texas e perché adesso

La scelta della località non è casuale. Il Texas è uno degli Stati americani dove la domanda energetica legata all’intelligenza artificiale sta crescendo con più violenza, e dove allo stesso tempo esiste una tradizione consolidata nel settore energetico che rende più semplice mettere in piedi progetti di questa scala. Avere gas disponibile e competenze industriali sul posto accorcia parecchio la distanza tra l’annuncio e il primo megawatt effettivamente prodotto.

Il modello ibrido, in questo senso, prova a risolvere il classico dilemma di chi deve programmare un investimento energetico oggi per una domanda che esploderà domani. Aspettare il nucleare significa restare fermi per anni, puntare tutto sul gas significa legarsi a una fonte fossile per decenni. La combinazione delle due permette di partire subito e poi affiancare una fonte capace di garantire energia continua nel lungo periodo, senza dover smontare quanto già costruito.

Restano da capire i tempi reali di autorizzazione e realizzazione dei piccoli reattori modulari, tecnologia su cui l’industria ha investito molto ma che deve ancora dimostrare sul campo la propria puntualità. Il calendario attuale parla di 1 GW da gas nel 2030 e di ulteriori 1,5 GW nucleari a partire dal 2032, per un totale di 2,5 GW destinati in buona parte ad alimentare capacità di calcolo.