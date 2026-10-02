Hyundai Tucson, sesta generazione più spaziosa e fino a 292 CV

La nuova Hyundai Tucson arriva alla sesta generazione con una ricetta chiara che punta su più spazio, più tecnologia e una praticità d’uso decisamente superiore, con motori che arrivano fino a 292 CV. Si dice spesso che squadra che vince non si cambia, ma nel mondo dell’automobile, dove tutto si muove in fretta, restare fermi raramente paga.

Il punto è che mettere mano a un modello così diffuso e apprezzato è sempre un azzardo. Parliamo di un SUV che in Europa ha superato i 2 milioni di esemplari venduti, quindi ogni scelta pesa parecchio. Hyundai però ha le spalle larghe e ha preferito una strada concreta, lavorando sulle dimensioni, sull’abitabilità e sui contenuti di bordo senza stravolgere l’identità della vettura.

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Più spazio a bordo e un bagagliaio da 695 litri

Credits: TecnoAndroid

Il cambio di passo si nota subito guardando le proporzioni. La nuova Tucson misura 4.560 mm in lunghezza, 1.900 in larghezza e 1.670 in altezza, quindi 35, 35 e 20 mm in più rispetto alla generazione precedente. Il passo cresce di 40 mm e tocca quota 2.720 mm. Non si tratta soltanto di una presenza su strada più importante, perché dietro quei centimetri c’è un lavoro attento sulla vita di tutti i giorni.

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Il primo beneficio riguarda il bagagliaio, che raggiunge una capacità di 695 litri. Il divano posteriore è frazionabile 40:20:40 e scorre in senso longitudinale per 150 mm, così da dare priorità ai passeggeri oppure al carico a seconda delle esigenze del momento. Anche salire e scendere diventa più comodo grazie alle porte che si aprono fino a 83 gradi, contro i 73 del modello uscente. In seconda fila lo spazio per le gambe dichiarato è di 1.002 mm, mentre davanti la larghezza all’altezza delle spalle arriva a 1.470 mm.

L’abitacolo è stato ripensato secondo il concetto di Furnished Space. La plancia si sviluppa su due livelli e il selettore del cambio trova posto sul piantone dello sterzo. Restano i pulsanti fisici per richiamare al volo le funzioni principali, una soluzione molto apprezzata dal pubblico e che diversi costruttori stanno tornando ad adottare dopo anni di dipendenza quasi totale dai comandi touch.

Il linguaggio Art of Steel e il sistema Pleos Connect

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Fuori debutta lo stile Art of Steel, costruito attorno a passaruota pronunciati e superfici più tese. La firma luminosa anteriore H Edge sottolinea lo sviluppo orizzontale del frontale, mentre al posteriore compaiono i nuovi Prism Rear Lamp tridimensionali. In base all’allestimento sarà disponibile anche il Micro Pixel Lighting, con 25.600 pixel LED gestibili uno per uno. Si rinnova pure la gamma colori, che accoglie tinte inedite come Moonlake Blue, Rich Walnut e Ignite Red.

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Sul fronte digitale la tecnologia c’è ed è tanta, senza però diventare l’unico motivo di interesse della vettura. Il nuovo Pleos Connect si basa su Android Automotive OS e può contare su uno schermo centrale da 12,9 oppure 17 pollici, abbinato a una strumentazione da 9,9 pollici. L’assistente Gleo AI sfrutta l’intelligenza artificiale per capire le richieste vocali e recuperare informazioni online.

Benzina e ibrido fino a 292 CV

Passando alle motorizzazioni, la gamma europea si apre con il 1.6 T GDI da 150 CV, proposto con cambio manuale a sei marce oppure, abbinato al doppia frizione 7DCT, in versione mild hybrid a 48 volt. Un gradino più su c’è la full hybrid da 245 CV e 380 Nm, che porta con sé la funzione HEV Stay Mode. Durante le soste climatizzatore, impianto audio e ricarica dei dispositivi possono continuare a lavorare con il motore termico spento.

Al vertice dell’offerta si colloca la plug in hybrid da 292 CV e 380 Nm, alimentata da una batteria da 17,1 kWh. Hyundai parla di un’autonomia fino a 81 km in modalità elettrica, un valore che attende ancora l’omologazione definitiva. A bordo trova spazio anche un caricatore da 7,2 kW.

La nuova Hyundai Tucson destinata al mercato europeo verrà prodotta nello stabilimento del marchio in Repubblica Ceca. La famiglia però non è ancora al completo, perché il 12 ottobre al Salone dell’Auto di Parigi Hyundai presenterà un’ulteriore versione dal carattere più dinamico.

Fonte: TecnoAndroid