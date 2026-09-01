Porta VGA: perché nel 2026 non è ancora scomparsa

La porta VGA è uno di quei componenti che avrebbero dovuto sparire da un pezzo e invece, nel 2026, continuano a comparire su schede madri, proiettori e macchinari di mezzo mondo. Non per affetto verso il passato, non per collezionismo: la ragione è molto più prosaica e ha a che fare con i conti, con l’inerzia degli aggiornamenti tecnologici e con il fatto che, in tanti contesti, quel connettore blu a 15 pin fa ancora esattamente il lavoro per cui era stato pensato.

Chi ha iniziato a usare un computer negli ultimi dieci anni probabilmente conosce solo HDMI e DisplayPort. Eppure il connettore VGA, nato nel 1987 insieme ai sistemi PS/2 di IBM per sostituire standard più vecchi come CGA ed EGA, ha attraversato quasi quarant’anni di informatica senza farsi da parte del tutto. Un connettore D subminiature, quindici pin disposti su tre file da cinque, segnale rigorosamente analogico. Tutto il contrario della logica digitale che governa i cavi di oggi.

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Da standard universale a pezzo da museo, quasi

Verso la fine degli anni Ottanta VGA era diventato lo standard di fatto, e tale è rimasto per un decennio buono, fino all’arrivo di DVI tra il 1999 e il 2000. Con qualche miglioramento tecnico lungo la strada, la porta VGA è arrivata a supportare la risoluzione 1080p e una profondità colore a 16 bit. Non male, per una tecnologia progettata quando i monitor erano ingombranti tubi catodici.

Il problema, come sempre con l’analogico, era la qualità del segnale alle risoluzioni più alte: rumore, disturbi, immagini che perdevano nitidezza. Andava benissimo per i 1024 x 768 che quasi tutti usavano sui CRT prima che i pannelli piatti portassero il 1366 x 768 nei primi anni Duemiladieci, e poi il 1080p verso la metà dello stesso decennio. A quel punto il limite tecnico era evidente. A dare la spinta decisiva è stato il gaming. I giocatori chiedevano risoluzioni maggiori, frequenze di aggiornamento più alte, sincronizzazione adattiva, supporto a più schermi, HDR e segnali digitali puliti. Roba che un cavo analogico non poteva garantire. HDMI prima e DisplayPort poi hanno preso il posto della vecchia guardia sui monitor da gioco, chiudendo di fatto la partita nel mondo consumer.

Obsoleta sì, estinta no

Fuori dalle scrivanie degli appassionati, però, la storia è andata diversamente. Aziende, scuole, ospedali e impianti industriali continuano ad appoggiarsi al VGA ancora oggi, e non si parla di qualche caso isolato: il parco installato è enorme, decine di milioni di dispositivi. Sostituirlo significherebbe cambiare PC, monitor e proiettori, mettere in conto ore di lavoro per l’installazione, pagare la manodopera e smaltire l’hardware vecchio.

E poi c’è la domanda che chiunque gestisca un budget si pone per prima: quale sarebbe il vantaggio? In quegli ambienti serve semplicità e affidabilità, non l’ultima diavoleria tecnica o una risoluzione da cinema. Finché desktop, proiettori, apparecchiature mediche e macchinari industriali continuano a funzionare con la porta VGA, la spinta a mandarla in pensione semplicemente non arriva. Il ciclo di vita dell’hardware nelle grandi organizzazioni è molto più lungo di quanto si immagini.

Un connettore dichiarato obsoleto da anni non smette di funzionare come ha sempre funzionato. La maggior parte delle installazioni aziendali non ha bisogno di più di un segnale analogico a 1080p, e quando serve fare i conti con un ingresso digitale moderno basta un adattatore da pochi euro. Non a caso diverse schede madri attuali montano ancora l’uscita VGA, proprio per garantire la compatibilità con apparecchiature di visualizzazione datate