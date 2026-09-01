PlayStation 5, arriva Live TV: oltre 100 canali gratis

Chi possiede una PlayStation 5 da oggi ha una ragione in più per accenderla anche quando non ha voglia di giocare, perché Sony ha attivato negli Stati Uniti Live TV, un servizio di televisione in streaming gratuito e sostenuto dalla pubblicità. Nessun abbonamento aggiuntivo, nessun costo nascosto, nessuna procedura complicata. Basta la console, una connessione e un minimo di tolleranza verso gli spot che interrompono la visione. La formula è quella dei servizi FAST, sigla che sta per Free Ad Supported Television, ormai una presenza fissa nel panorama dello streaming.

I numeri danno l’idea delle ambizioni: oltre 100 canali in diretta, ai quali si aggiunge una libreria di contenuti on demand. Non si tratta quindi soltanto di un palinsesto lineare da guardare passivamente, ma anche di titoli da recuperare quando fa comodo. Sony ha costruito l’offerta pescando da generi molto diversi, con l’idea di intercettare pubblici che con la console hanno rapporti differenti.

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Cosa si può guardare con Live TV su PS5

Il catalogo cinematografico punta molto su azione, fantascienza e horror, con canali come MovieSphere by Lionsgate, 50 Cent Action e Sony One Horror Hits. Sul fronte delle serie televisive la selezione mescola comedy, reality e produzioni di culto: ci sono Community, The Walking Dead, Deal or No Deal USA, Fear Factor e Ice Road Truckers. Un mix piuttosto eterogeneo, che va dalla sitcom universitaria diventata oggetto di culto ai camionisti che attraversano strade ghiacciate, e che racconta bene la logica di questi servizi, dove la varietà conta più della coerenza editoriale.

Discorso a parte per l’animazione giapponese, terreno sul quale Sony gioca in casa visto che controlla Crunchyroll. Nel pacchetto compaiono nomi di peso come Naruto, Sailor Moon, Hunter x Hunter e Death Note, ovvero alcune delle serie che hanno costruito la popolarità dell’anime fuori dal Giappone. Per chi usa la console anche come lettore multimediale, è probabilmente la parte più interessante dell’intera offerta.

Il resto della programmazione copre aree che si sposano bene con il pubblico di una console. Ci sono canali dedicati ai videogiochi e agli esports, ai podcast, alla comicità, ai documentari, allo sport e alle notizie. Sony ha fatto sapere che la programmazione verrà aggiornata con una certa regolarità e che nuovi canali si aggiungeranno nel tempo, quindi la fotografia di oggi non sarà quella dei prossimi mesi.

Solo negli Stati Uniti, ma l’espansione è già annunciata

La limitazione più evidente riguarda la geografia. Live TV parte esclusivamente negli Stati Uniti, il che significa che in Italia per ora non se ne parla. Sony ha però già indicato la direzione: il prossimo passo sarà il Canada, poi si valuteranno altre regioni. Nessuna data precisa, nessun calendario ufficiale, solo l’intenzione dichiarata di allargare il raggio d’azione.

La mossa si inserisce in una strategia che va oltre il gaming puro. Trasformare PS5 in un punto di accesso ai contenuti video significa aumentare il tempo che gli utenti passano davanti alla console, e la pubblicità diventa il meccanismo che tiene in piedi il tutto senza chiedere soldi a chi guarda. È lo stesso modello che ha permesso ad altre piattaforme gratuite di crescere rapidamente negli ultimi anni, con palinsesti che ricordano molto la televisione tradizionale, canali tematici compresi.

Un punto merita di essere ribadito perché fa la differenza rispetto ad altre iniziative Sony: per accedere a Live TV non serve nessun abbonamento a PlayStation Plus o ad altri pacchetti. Il requisito è avere una PlayStation 5 e accettare le interruzioni pubblicitarie, che restano il prezzo da pagare per un servizio che non chiede nulla al portafoglio.