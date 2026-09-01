Reddit sfida TikTok: i post diventano video narrati

Reddit sta lavorando a una nuova esperienza audio e video molto simile a quella di TikTok, con la possibilità di scegliere se leggere un contenuto oppure ascoltarlo e guardarlo in versione narrata. L’idea è semplice da spiegare e meno banale da realizzare: prendere le discussioni che popolano la piattaforma e trasformarle in qualcosa che si consuma anche senza occhi incollati al testo, con una voce che racconta e un video che scorre.

Dietro questa scelta c’è un problema che chi frequenta i social conosce bene. Da anni le storie pubblicate sulla piattaforma finiscono altrove, lette da voci sintetiche, montate da creator che non hanno nulla a che fare con gli autori originali, e macinano visualizzazioni su YouTube e sui feed verticali. Un flusso continuo di contenuti presi in prestito, per usare un eufemismo, che genera traffico e guadagni lontano dal luogo in cui quelle conversazioni sono nate.

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Il formato che gli altri hanno già copiato

Basta guardare uno qualsiasi di quei video per capire il meccanismo. Sullo schermo compaiono screenshot delle discussioni in sovrimpressione, mentre il testo dei post e dei commenti viene letto ad alta voce da una voce spesso artificiale. Sullo sfondo scorrono filmati che con la storia non c’entrano niente: sessioni di gameplay, ricette, mani che impastano, personaggi che saltano da una piattaforma all’altra. Un rumore visivo studiato per tenere lo sguardo agganciato mentre l’orecchio segue il racconto.

Funziona, evidentemente, altrimenti non ci sarebbero migliaia di canali costruiti esattamente così. E funziona proprio perché il materiale di partenza è buono: confessioni, litigi familiari, dilemmi etici, storie assurde raccontate in prima persona da utenti anonimi. Materia prima narrativa allo stato puro, che qualcun altro ha imparato a impacchettare meglio di chi la ospita.

L’amministratore delegato Steve Huffman ha inquadrato la questione senza troppi giri di parole. “Su internet sta emergendo un nuovo tipo di contenuto, sostanzialmente dei podcast in cui le persone leggono i contenuti di Reddit”, ha spiegato. E ha aggiunto una considerazione che suona come una dichiarazione di intenti: “Credo che anche questa versione di Reddit, ascoltata o letta ad alta voce, possa essere davvero coinvolgente”.

Riportare a casa il traffico

Il ragionamento economico è abbastanza trasparente. Se il formato narrato piace, tanto vale offrirlo direttamente, senza lasciare che siano terze parti a costruirci sopra un business. Chi apre l’app potrà decidere volta per volta come consumare un thread: scorrere il testo come ha sempre fatto oppure lasciarsi raccontare la storia, con l’audio e il video a fare il lavoro.

Non è una trasformazione da poco per una piattaforma che ha costruito la propria identità sul testo scritto, sui commenti annidati, sulle discussioni lunghe e a volte interminabili. L’avvicinamento a un’esperienza in stile TikTok segna un cambio di passo evidente, anche se al momento si parla di test e non di una funzione già distribuita a tutti.

Resta il fatto che il consumo di contenuti si sta spostando da anni verso il formato verticale e narrato, e chi possiede archivi enormi di storie scritte dagli utenti si trova con un vantaggio competitivo notevole. Reddit ha materiale a sufficienza per riempire feed audio e video praticamente all’infinito, senza dover produrre nulla di nuovo. Serve solo la confezione giusta.

La sperimentazione punta esattamente lì: dare una forma diversa a qualcosa che esiste già, intercettando quella fetta di pubblico che preferisce ascoltare mentre fa altro piuttosto che fermarsi a leggere. Un pubblico che, fino a oggi, quelle storie le ha trovate ovunque tranne che sulla piattaforma dove sono state scritte.