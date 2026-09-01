Tassa UE sui pacchi cinesi, spedizioni crollate fino al 40%

La tassa UE sui pacchi cinesi ha cambiato in fretta le abitudini di chi riempiva il carrello su Temu o AliExpress spendendo pochi euro, perché quel meccanismo che permetteva alle spedizioni di piccolo valore di entrare nell’Unione europea senza pagare dazi doganali non c’è più. Per anni è stata una scorciatoia commerciale comodissima, uno dei motori della crescita dell’e commerce cinese in Europa, e Bruxelles ha deciso di chiuderla. Chi acquistava abitualmente dai grandi negozi online asiatici se n’è accorto praticamente subito, perché il conto finale non torna più come prima.

Il funzionamento è semplice, quasi brutale nella sua linearità. Dal 1° luglio viene applicata una tassa di 3 euro per ogni categoria di prodotto contenuta nei piccoli pacchi. Non per pacco, non per ordine complessivo, ma per categoria merceologica. Il che significa che un carrello messo insieme con quattro o cinque articoli a basso costo, magari appartenenti a tipologie diverse, nei casi più estremi finisce per costare 12-15 euro in più rispetto a quanto veniva mostrato in vetrina. Una cifra che su un acquisto da pochi euro pesa parecchio.

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Tassa UE sui pacchi cinesi: cosa dicono i numeri delle dogane

I primi effetti si vedono già, e non sono effetti marginali. Secondo i dati delle dogane francesi citati dal ministero dell’Economia, il numero di queste spedizioni di piccolo valore sarebbe diminuito tra il 30% e il 40%. Un calo di questa portata, arrivato nel giro di pochi mesi, racconta bene quanto fosse fragile l’equilibrio economico su cui poggiava tutto il modello. Bastava spostare di poco il prezzo finale e una fetta consistente della domanda spariva.

La logica dietro il fenomeno è abbastanza intuitiva. Quando un prodotto costa pochissimo, aggiungere 3 euro non è un piccolo ritocco al rialzo, è un aumento che può cancellare quasi del tutto il vantaggio che spingeva il consumatore europeo a ordinare direttamente dalla Cina invece di comprare in un negozio vicino casa o su una piattaforma europea. Il ragionamento del cliente medio, di fronte alla schermata di pagamento, cambia completamente. Se il gadget costa 4 euro e la tassa ne aggiunge altri 3, l’attesa di settimane per la consegna smette di avere senso.

Perché Bruxelles ha deciso di intervenire

Il vantaggio che l’Unione europea ha rimosso era in origine una semplificazione amministrativa, pensata per non intasare le dogane con controlli su merce di valore irrisorio. Il problema è che nel tempo quella semplificazione si è trasformata in una vera leva competitiva per le piattaforme asiatiche, capaci di inondare il mercato continentale con volumi enormi di piccoli colli. Temu e AliExpress sono diventati i nomi simbolo di questo flusso, ma il fenomeno riguarda tutta una galassia di negozi online che lavorano con lo stesso schema.

Con la nuova imposizione, Bruxelles rende meno conveniente l’intero meccanismo. Non lo vieta, non lo blocca, semplicemente ne alza il costo quel tanto che basta a far ragionare il consumatore in modo diverso. E i dati francesi suggeriscono che l’obiettivo, almeno sul fronte dei volumi, è stato centrato in tempi rapidi.

Resta il fatto che la tassa da 3 euro colpisce in modo particolare gli acquisti più minuti, quelli da pochi euro l’uno, che rappresentavano il grosso del traffico. Gli ordini di valore più alto assorbono meglio il rincaro, in proporzione incide poco. Sono gli oggetti da due o tre euro a subire il colpo più duro, quelli che finivano nel carrello quasi per impulso, senza pensarci troppo.

Il risultato è una contrazione netta del flusso di piccoli pacchi verso l’Europa, misurata dalle dogane francesi in una forbice che va dal 30% al 40% in meno di spedizioni.