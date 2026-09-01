Philips Hue Liane 360°: la striscia LED senza puntini

Da tempo le strisce LED convivono con un difetto che salta all’occhio appena si accendono, e Philips Hue Liane 360° nasce proprio per risolverlo. Il problema è noto a chiunque abbia provato a illuminare una parete o il bordo di un mobile con una striscia adesiva: per quanto il montaggio sia curato, spesso resta visibile quella fila di puntini luminosi che tradisce la presenza dei singoli LED. Un effetto che funziona poco quando l’obiettivo è un’illuminazione discreta e ordinata.

La nuova luce flessibile firmata dal marchio olandese punta a cambiare il modo in cui questi accessori vengono installati in casa. Il nome è comparso in anticipo su alcune pagine prodotto di Home Depot Canada, a pochi giorni dalla presentazione ufficiale, e già da quelle informazioni si capisce l’idea alla base del progetto: portare la luce direttamente sull’architettura della stanza, senza doverla nascondere.

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Come funziona la tecnologia OmniGlow

Il cuore del prodotto è la tecnologia OmniGlow, pensata per rendere uniforme l’emissione luminosa lungo tutto il corpo della striscia. In pratica l’occhio non distingue più i singoli diodi, ma percepisce una sorta di corda continua di luce. È una differenza sostanziale rispetto alle soluzioni tradizionali, dove i LED restano riconoscibili uno per uno a meno di ricorrere a profili in alluminio, diffusori o incassi che complicano parecchio l’installazione.

L’altro elemento chiave è nel nome stesso. Liane 360° emette luce lungo tutta la propria circonferenza, non soltanto verso un lato. Le strisce classiche illuminano in una direzione sola e per questo vengono quasi sempre montate dietro un mobile, sotto una mensola o all’interno di una cornice, così da sfruttare il riflesso sulla parete. Qui la logica si ribalta: la sorgente può restare a vista, perché è lei stessa a diventare l’elemento decorativo.

Un accessorio che diventa arredo

Le possibilità di installazione cambiano parecchio. La striscia LED può salire lungo una parete, seguire il perimetro del soffitto oppure essere modellata sopra una scrivania per creare una forma personalizzata. Non si tratta più di illuminare un ambiente nascondendo la fonte, ma di disegnare con la luce, trattandola come si farebbe con un oggetto d’arredo vero e proprio. Chi ha già sperimentato installazioni di questo tipo sa quanto la resa finale dipenda dalla capacità di mascherare i punti luminosi, e l’approccio scelto qui elimina alla radice quella preoccupazione.

Il posizionamento all’interno della gamma è abbastanza chiaro. Philips Hue ha costruito negli anni un catalogo che va dalle lampadine smart alle plafoniere, passando per i pannelli e le soluzioni da esterno, e le strisce hanno sempre occupato una fascia specifica dedicata all’illuminazione d’accento. Con questa nuova famiglia il confine si sposta verso qualcosa di più simile a un elemento architettonico, capace di adattarsi alle superfici invece di doversi nascondere.

Restano da conoscere i dettagli commerciali, dalle lunghezze disponibili ai prezzi per il mercato italiano, informazioni che arriveranno con l’annuncio ufficiale previsto a breve. L’anticipazione arrivata dalle schede pubblicate dal rivenditore canadese ha però già chiarito il concetto e la direzione presa dall’azienda, che con OmniGlow prova a superare uno dei limiti più evidenti delle strisce luminose tradizionali. Per chi utilizza già l’ecosistema domestico del marchio, l’aggiunta si inserisce in una logica di continuità, con la gestione affidata all’app e al ponte che coordina i vari dispositivi collegati. La comparsa delle pagine prodotto in anticipo, del resto, è spesso il segnale che il lancio è ormai questione di giorni.