Garmin Forerunner, la beta 18.27 corregge una valanga di bug

Chi possiede un Garmin Forerunner tra i modelli più recenti farà bene a controllare l’app Connect, perché è partita la distribuzione di una nuova versione beta che sistema una quantità sorprendente di piccoli difetti. Nessuna funzione inedita, sia chiaro: qui si parla di manutenzione pura, quel lavoro poco spettacolare che però fa la differenza tra un orologio che risponde bene e uno che ogni tanto fa i capricci. Il ciclo di sviluppo procede verso il prossimo major update e questa è una tappa intermedia.

I protagonisti sono quattro sportwatch dedicati alla corsa. Da un lato i due modelli di punta, Forerunner 970 e Forerunner 570, arrivati sul mercato nel mese di maggio 2025. Dall’altro i due più accessibili, Forerunner 70 e Forerunner 170, presentati nel mese di maggio 2026. Tutti ricevono la stessa numerazione, la 18.27 beta, ma con punti di partenza differenti.

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Cosa cambia sui Forerunner 970 e 570

Per i due top di gamma si tratta della quinta versione in anteprima del ciclo, e sostituisce la precedente 18.23 beta uscita qualche settimana prima. Anche quella si era distinta per il numero di correzioni, quindi il pattern è evidente: Garmin sta ripulendo il software prima di aggiungere altro.

L’elenco degli interventi tocca quasi una dozzina di voci. Viene risolto un potenziale problema del display che poteva generare comportamenti imprevisti e risposte incoerenti ai gesti, insieme a un bug che in certi casi impediva l’attivazione dell’always-on display. Capitolo audio e musica: sistemata la pausa della riproduzione quando il provider musicale è impostato per controllare il telefono, corretta la regolazione del volume nell’app Musica, ripristinati i toni dei pulsanti che in alcune situazioni non venivano riprodotti. Stessa cosa per i toni di avviso durante il rilevamento di un incidente, un dettaglio non banale per chi corre su strada. Ci sono poi le correzioni legate all’assistente telefonico, che in alcuni casi non riconosceva i comandi vocali oppure smetteva di funzionare dopo essere stato interrotto da una chiamata in arrivo. I messaggi audio per gli spettatori potevano venire troncati prima del completamento o risultare difficili da sentire sopra la musica, e anche questo è stato sistemato. Chiude la lista un ritardo nella visualizzazione del prompt del punteggio durante il golf, oltre ai consueti problemi minori e all’aggiornamento delle traduzioni di sistema.

Seconda beta della storia per Forerunner 70 e 170

I due modelli più giovani della gamma ricevono invece la loro seconda versione in anteprima, passando dalla 18.19 beta alla 18.27 beta. Il changelog è corposo e in buona parte allinea questi orologi ai fratelli maggiori: display che poteva reagire in modo incoerente ai gesti, always-on display che non si attivava, toni dei pulsanti muti, toni di avviso assenti durante il rilevamento di un incidente. Più i soliti problemi minori e le traduzioni aggiornate. Una parte delle correzioni riguarda soltanto Forerunner 170 Music, ed erano prevedibili: pausa della musica con provider impostato sul controllo del telefono, volume nell’app Musica, messaggi audio per gli spettatori interrotti prima del tempo o coperti dal volume dei brani.

Come installare l’aggiornamento e iscriversi al programma beta

Il rilascio è graduale, quindi la notifica potrebbe non arrivare subito. In genere basta seguire le istruzioni che compaiono nell’app Garmin Connect oppure direttamente sull’orologio. Chi vuole forzare la mano può controllare da Impostazioni, sezione Sistema, alla voce Aggiornamento Software, oppure collegare il dispositivo via USB a un computer e cercare i nuovi pacchetti con Garmin Express. Per entrare nel programma beta serve invece un passaggio in più: login all’account Garmin Connect dalla pagina dedicata, clic sull’icona dei dispositivi in alto a destra, selezione dell’orologio dal nome o dall’immagine, poi “Join Beta Software Program” e accettazione di termini e condizioni. Fatto questo, dall’orologio si segue il percorso Sistema, Aggiornamento software, Verifica aggiornamenti, Installa ora.