Plenitude regala 6 mesi di Disney+ a chi cambia fornitore

Chi sta valutando di cambiare fornitore di energia trova un incentivo in più da parte di Plenitude, che ha deciso di riproporre la promozione dedicata ai nuovi clienti luce e gas con sei mesi gratuiti di Disney+ Standard con Pubblicità. L’iniziativa si chiama “Con Plenitude vivi grandi storie” e rimarrà attiva fino all’1 ottobre 2026. Il margine di tempo è piuttosto ampio e permette a chi è interessato di informarsi con calma prima di prendere una decisione.

L’idea di fondo è semplice e abbastanza intuitiva. Chi sottoscrive un contratto per la fornitura domestica riceve in cambio l’accesso alla piattaforma di streaming per un semestre intero, senza dover pagare nulla per l’abbonamento. Come sempre succede con questo tipo di operazioni però ci sono alcune condizioni da rispettare, e conviene conoscerle bene prima di muoversi per non avere sorprese.

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Chi può partecipare alla promozione e quali offerte restano fuori

La promozione è pensata esclusivamente per i nuovi clienti maggiorenni che risultano residenti o domiciliati in Italia. Il punto centrale è il cambio di fornitore, perché il regalo spetta soltanto a chi sottoscrive un’offerta Plenitude per la luce, per il gas oppure per entrambe le utenze arrivando da un altro operatore. Chi attiva una fornitura senza passare da un gestore diverso quindi non rientra nell’iniziativa.

Esistono poi alcune esclusioni precise che vale la pena sottolineare. Non danno diritto al premio le offerte “Placet“, cioè quelle con prezzo indicizzato al PUN, e nemmeno le proposte riservate ai clienti vulnerabili. Si tratta di dettagli che possono sembrare marginali ma che in realtà fanno la differenza tra ottenere l’abbonamento e restarne esclusi, per cui è bene controllare con attenzione il tipo di contratto scelto al momento della firma.

Sul fronte delle modalità di adesione la scelta è piuttosto ampia. La sottoscrizione può avvenire online, al telefono, attraverso il servizio clienti oppure di persona nei vari punti vendita e presso i partner dell’azienda che hanno aderito all’iniziativa. Ognuno può quindi scegliere il canale più comodo in base alle proprie abitudini, che si tratti di chi preferisce fare tutto dal divano di casa o di chi invece ama parlare direttamente con un operatore.

Cosa offre il piano Disney+ e quando si ottiene il premio

Il regalo consiste in sei mesi di Disney+ nella versione Standard con Pubblicità, per un valore complessivo indicato di 41,94 euro. Il piano consente di guardare i contenuti in streaming con una risoluzione che arriva fino al Full HD e con un audio fino a 5.1, una configurazione più che adeguata per chi ha un buon televisore in salotto. C’è anche la possibilità di utilizzare l’abbonamento su due dispositivi nello stesso momento, un aspetto comodo per le famiglie in cui qualcuno guarda un film in soggiorno mentre qualcun altro segue una serie da un’altra stanza.

Per ricevere il premio però non basta aver compilato la richiesta. L’offerta Plenitude deve risultare effettivamente attivata e questo significa che il cliente deve aver ottenuto l’accettazione della proposta di contratto da parte dell’azienda. Oltre a questo passaggio deve essere trascorso anche il periodo previsto per il diritto di ripensamento, cioè l’intervallo di tempo durante il quale chi ha firmato può ancora tornare sui propri passi e annullare la sottoscrizione. Solo quando entrambe le condizioni risultano soddisfatte il nuovo cliente può accedere ai sei mesi di Disney+ Standard con Pubblicità previsti dall’iniziativa “Con Plenitude vivi grandi storie”, valida fino all’1 ottobre 2026.

Fonte: TecnoAndroid