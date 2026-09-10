Playdate Season 3: otto giochi in arrivo dall’8 ottobre

Chi possiede la piccola console gialla con la manovella ha una data segnata sul calendario. Playdate Season 3 parte l’8 ottobre e porta con sé otto giochi nuovi di zecca, distribuiti al ritmo di due a settimana per quattro settimane. Il prezzo è di circa 35 euro e i preordini sono già aperti, quindi chi vuole assicurarsi il pacchetto può farlo fin da ora.

Il meccanismo, per chi non lo conoscesse, è sempre lo stesso e resta uno degli aspetti più curiosi della piattaforma. Panic seleziona una serie di titoli pensati appositamente per l’hardware e li consegna settimana dopo settimana, senza anticipare nulla al momento del download. Una specie di scatola a sorpresa digitale, con l’unica differenza che stavolta i nomi sono stati svelati in anticipo durante il Playdate Update Showcase andato in onda mercoledì.

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La lista completa comprende Soggy Froggy realizzato dal team root, gli autori di Root Bear, poi Gloom Gate firmato da LuBu che aveva già creato satOlite, e Houm di BuuuuBunnyGames, studio dietro fissh. A seguire ci sono Sound Mind di Chuck Jordan, sviluppatore di Sasquatchers, HELLEVATOR di DRD già visto con ICY DUNGEON, Bonkhope di indiana-jonas che aveva firmato Long Puppy, Chance’s Lucky Escape 2 realizzato da Goloso Games insieme a Julia Minamata e infine Cross Words di Shaun Inman, lo sviluppatore di Ratcheteer.

Durante la presentazione tre titoli hanno ricevuto più spazio degli altri, e la scelta non è casuale perché mostrano quanto possano essere diversi tra loro i giochi Playdate. Soggy Froggy ha uno stile cartoonesco e sfrutta la manovella in modo massiccio: si tratta di mescolare il contenuto di un pentolone per mantenere la temperatura giusta all’anfibio che ci sta facendo il bagno dentro. Gloom Gate va in direzione opposta, un dungeon crawler vecchia scuola con elementi soulslike e animazioni davvero curate. Houm invece è un’avventura punta e clicca dai toni inquietanti, ambientata in una villa misteriosa piena di oggetti di valore e di traumi esistenziali.

Meno titoli della Season 2, stesso prezzo

Un confronto con il passato aiuta a inquadrare la situazione. La Season 1 è preinstallata su ogni console e comprende 24 giochi, mentre la Season 2 costa sempre intorno ai 35 euro ma ne offre 12, ai quali si aggiunge Blippo+, il simulatore di televisione via cavo dal gusto volutamente kitsch. Season 3 quindi propone meno contenuti allo stesso prezzo, ed è una differenza che salta all’occhio.

Detto questo, il calcolo resta favorevole. I giochi per la console di Panic costano in media poco, con i più cari che si fermano intorno ai 9 euro, e la qualità media continua a salire. Gli sviluppatori stanno spingendo l’hardware in territori che all’inizio sembravano impensabili, come dimostra la varietà di generi supportati e una recente demo in 3D realizzata da Cristina Ramos. Fatti i conti, si parla di circa 4,50 euro a gioco, una cifra che difficilmente può essere considerata alta.

Sconti in arrivo a novembre

Oltre alla nuova stagione, Panic ha annunciato anche il Playdate Catalog Fall Sale, la svendita autunnale del catalogo ufficiale. Le date sono già fissate: dal 5 al 19 novembre, con sconti applicati a oltre 200 giochi. Un’occasione utile per chi vuole ampliare la libreria senza attendere le uscite settimanali della stagione, considerando che il catalogo ha ormai raggiunto dimensioni piuttosto consistenti rispetto ai primi mesi di vita della macchina.

La formula stagionale, insomma, prosegue senza cambiamenti sostanziali nella struttura. Due titoli a settimana per un mese, con la sola incognita dell’ordine in cui arriveranno sui dispositivi a partire dall’8 ottobre.