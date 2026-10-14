Pixel 9, arrivano i nuovi Salvaschermo dei Pixel 11 con Charge

Google ha avviato la distribuzione delle nuove opzioni di Salvaschermo anche su Pixel 9 e Pixel 10, allineando così le ultime tre generazioni dei suoi smartphone a quanto già disponibile sulla serie Pixel 11. In pratica chi possiede uno dei modelli della famiglia Pixel 9 potrà contare sugli stessi screensaver presenti sui telefoni più recenti, cioè quelli debuttati con i Pixel 10 e poi arricchiti sui dispositivi del 2026 con l’arrivo della nuova opzione Charge. Non si tratta certo di una novità capace di cambiare l’esperienza d’uso in modo radicale, però è un segnale che fa piacere a chi temeva di vedere il proprio smartphone messo da parte dal colosso di Mountain View.

Come cambia il Salvaschermo su Pixel 9

Per capire la portata dell’aggiornamento conviene fare un passo indietro. Nel 2025, in occasione del lancio di Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL e Pixel 10 Pro Fold, Google aveva rivisto profondamente la funzione Salvaschermo, trasformandola in qualcosa che ricorda da vicino la modalità StandBy di Apple, anche se in una versione meno completa. Il risultato è una schermata capace di mostrare ora, data e meteo mentre il telefono resta inattivo.

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Quest’anno, con l’arrivo di Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL e Pixel 11 Pro Fold, l’azienda californiana ha fatto un ulteriore passo avanti. Alla funzionalità si è aggiunta l’opzione Charge e sono state riorganizzate le impostazioni della voce Orologio, che era già presente. Proprio in quel periodo la versione aggiornata di Orologio era comparsa anche su Pixel 9 Pro XL, ma ora sembra che sui Pixel 9 stia arrivando un pacchetto decisamente più ricco.

A mostrarlo è un video condiviso da un utente che possiede Pixel 9 Pro. Sul suo dispositivo sono disponibili le stesse opzioni introdotte con la serie precedente, come Orologio e Meteo, insieme alla più recente Charge, nata originariamente per i Pixel 11. Un allineamento completo, quindi, che porta su uno smartphone di due anni fa tutte le schermate pensate per i modelli più nuovi.

Charge arriva anche sui Pixel 10, ma con calma

Le segnalazioni non riguardano soltanto la generazione 2024. Un altro utente ha infatti notato che su Pixel 10 Pro XL è comparsa l’opzione Charge, quella che visualizza il livello di carica attuale e il tempo che manca al completamento della ricarica. Una schermata semplice ma utile, soprattutto per chi lascia il telefono sul comodino durante la notte.

La presenza della novità sui Pixel 10 appare del tutto logica, visto che alcuni possessori di Pixel 9 l’hanno già ricevuta. Non è però chiaro quanto tempo servirà prima di una distribuzione su larga scala, dato che su altri esemplari di Pixel 10 Pro XL la funzione non risulta ancora visibile. Il rollout procede insomma a rilento e in maniera graduale.

Rimane aperta un’ultima questione legata a questa volontà di uniformare gli screensaver all’interno della gamma Pixel. Per ora tutto lascia pensare che l’operazione coinvolga soltanto i modelli usciti dal 2024 in avanti, ma non è escluso che possa estendersi anche alle serie Pixel 7 e Pixel 8. Su questo punto, al momento, non ci sono indicazioni precise.

L’implementazione passa come di consueto attraverso un rilascio lato server e viene gestita tramite l’app Dreams di Google, disponibile sul Google Play Store. Proprio per questo motivo le nuove opzioni potrebbero comparire sui dispositivi in momenti diversi, senza bisogno di installare un aggiornamento di sistema, e Google non ha ancora diffuso comunicazioni ufficiali sulla tabella di marcia della distribuzione.

Fonte: TecnoAndroid