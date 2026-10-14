iOS 27.2 beta 4: app Salute ridisegnata e Siri in nuove lingue

Apple ha distribuito agli sviluppatori la quarta beta di iOS 27.2, il prossimo aggiornamento del sistema operativo per iPhone, a una settimana esatta dal rilascio della terza versione di prova. Insieme al pacchetto destinato agli smartphone è arrivata anche una nuova beta di iPadOS 27.2, segno che il lavoro procede in parallelo su entrambe le piattaforme e che a Cupertino il ritmo dei test resta piuttosto serrato.

Per chi fa parte del programma dedicato, l’installazione è abbastanza semplice. Gli sviluppatori registrati possono scaricare le nuove build entrando in Impostazioni, poi in Generale e infine in Aggiornamento Software, dove basta selezionare la beta per sviluppatori di iOS 27. Si tratta di versioni pensate per individuare problemi e affinare le funzioni prima della distribuzione al pubblico, quindi l’obiettivo principale resta quello di mettere alla prova il software in vista del debutto definitivo.

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Le novità di iOS 27.2 tra app Salute e Siri

Sul fronte delle funzioni, l’aggiornamento porta con sé diverse modifiche interessanti. La più evidente riguarda l’app Salute, che è stata completamente ridisegnata e accoglie due nuove schede chiamate Insight e Longevity. Un restyling che tocca quindi uno degli strumenti più usati da chi tiene sotto controllo i propri dati sul benessere direttamente da iPhone.

L’altra novità di peso riguarda Siri. Con iOS 27.2 l’assistente vocale basato sull’intelligenza artificiale arriva infatti in nuove lingue, ampliando così la platea di utenti che potranno sfruttarne le capacità. A queste due aggiunte principali si affiancano poi diverse altre funzioni minori, che completano un pacchetto di aggiornamento tutt’altro che marginale per l’ecosistema della Mela.

Perché la beta di iOS 27.2 è arrivata prima di iOS 27.1

C’è però un dettaglio che ha colto di sorpresa molti osservatori. Apple ha infatti avviato i test della versione 27.2 prima ancora di pubblicare una beta di iOS 27.1, una scelta curiosa se si considera che l’azienda prevede di lanciare iPhone Duo proprio con iOS 27.1 a bordo. La spiegazione più plausibile è che la società voglia tenere nascoste ancora per un po’ alcune delle funzioni legate al nuovo dispositivo, evitando che emergano anzitempo dalle versioni di prova.

Le tempistiche aiutano a capire meglio il quadro generale. iPhone Duo arriverà sul mercato il 23 ottobre, mentre Apple aveva già comunicato in precedenza che le nuove lingue di Siri previste con iOS 27.2 sarebbero state disponibili nel corso di ottobre. Mettendo insieme questi due elementi, appare probabile che il rilascio pubblico dell’aggiornamento avvenga poco dopo la data di uscita del nuovo smartphone, così da rispettare la finestra annunciata dall’azienda.

C’è anche un altro motivo che rende questo aggiornamento particolarmente atteso. iOS 27.2 sarà infatti necessario per utilizzare la nuova HomeView, che senza questa versione del sistema operativo non potrà funzionare.

Fonte: TecnoAndroid