AirPods Pro 3 e AirPods 5 ricevono il nuovo firmware beta 9B5043a

Apple ha distribuito una nuova beta firmware per AirPods che coinvolge diversi modelli della gamma, compresi AirPods Pro 3 e AirPods 5. Il rilascio è arrivato insieme alla quarta beta per sviluppatori di macOS 27.2, iOS 27.2 e iPadOS 27.2, e riguarda sia il canale riservato agli sviluppatori sia quello pubblico, aperto a chiunque voglia provare in anticipo le novità sui propri auricolari.

La giornata del 13 ottobre 2026 è stata particolarmente intensa a Cupertino. Nel giro di poche ore l’azienda ha presentato il nuovo Apple TV 4K, il nuovo HomePod mini, lo smart display HomeView con un prezzo di EUR 267, cioè circa 260 euro, la Apple Home Collection e una serie di beta dei sistemi operativi. Tra queste figura macOS 27.2 Golden Gate developer beta 4, accompagnata dalle versioni equivalenti per iPhone, iPad, Apple Watch e Apple Vision Pro.

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Quali AirPods ricevono il nuovo firmware beta

Oltre a tutto questo è arrivato anche l’aggiornamento sperimentale per gli auricolari. La lista dei dispositivi compatibili con la nuova beta firmware è piuttosto ampia e copre più generazioni. Si parte da AirPods Pro 3 e AirPods 5, inclusa la variante con custodia di ricarica wireless. Ci sono poi AirPods Pro 2 sia nella versione Lightning sia in quella USB C, AirPods Max 2, AirPods 4 e AirPods 4 con cancellazione attiva del rumore.

Tutti gli aggiornamenti condividono lo stesso numero di build, ovvero 9B5043a. Apple per il momento non ha spiegato quali modifiche siano contenute nel pacchetto, quindi le novità introdotte restano ancora da scoprire. Chi desidera partecipare al programma pubblico può farlo attivando l’opzione dedicata direttamente dalla schermata delle impostazioni degli AirPods su iPhone.

Come aggiornare AirPods, AirPods Pro e AirPods Max

Per installare il firmware su AirPods e AirPods Pro Apple indica una procedura precisa. Prima di tutto iPhone, iPad o Mac devono avere l’ultima versione disponibile di iOS, iPadOS o macOS, con il Bluetooth attivo. Gli auricolari vanno collegati via Bluetooth al dispositivo, che a sua volta deve essere connesso a una rete Wi-Fi. A quel punto bisogna mettere sotto carica la custodia, inserire gli AirPods al suo interno e chiudere il coperchio. Il coperchio va tenuto chiuso e gli auricolari devono restare nel raggio d’azione del Bluetooth.

Serve poi un po’ di pazienza perché occorre attendere almeno 30 minuti affinché l’aggiornamento venga completato. Trascorso questo tempo basta aprire il coperchio della custodia per ricollegare gli auricolari a iPhone, iPad o Mac e controllare di nuovo la versione del firmware. Se l’installazione non dovesse andare a buon fine, la soluzione suggerita è ripristinare gli AirPods e ripetere la procedura da capo.

Per AirPods Max i passaggi sono simili, con qualche differenza legata alla forma delle cuffie. Anche in questo caso il dispositivo di riferimento deve essere aggiornato all’ultima versione del sistema operativo, con Bluetooth acceso e connessione Wi-Fi attiva, mentre le cuffie devono risultare abbinate via Bluetooth. Il cavo di ricarica va inserito nel padiglione destro, nella parte inferiore, e l’altra estremità va collegata a un alimentatore o a una porta USB.

Fonte: TecnoAndroid