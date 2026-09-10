Insta360 Luna Pro arriva in Italia: prezzo e specifiche

Insta360 Luna Pro è ora disponibile in Italia e porta nel segmento delle gimbal camera compatte una dotazione orientata alla qualità video e alla produzione di contenuti per i social. Il nuovo modello, sviluppato in collaborazione con Leica, arriva sul mercato con un prezzo di partenza di 529 euro e una configurazione che punta soprattutto su sensore, stabilizzazione e funzioni avanzate.

La videocamera utilizza un sensore da 1 pollice abbinato a un obiettivo Leica Summicron e può registrare video fino a 8K in Dolby Vision. Alla componente hardware si affiancano inoltre diverse funzioni basate sull’intelligenza artificiale, pensate per facilitare la gestione dell’inquadratura e della messa a fuoco. La disponibilità italiana parte da oggi e comprende due varianti cromatiche, Nero notte e Bianco stellare, mentre il prezzo può aumentare scegliendo configurazioni con accessori aggiuntivi.

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Un sensore da 1 pollice e video fino a 8K

Il comparto fotografico rappresenta uno degli elementi centrali della Luna Pro. Insta360 ha scelto un obiettivo Leica Summicron insieme a un sensore da 1 pollice, una combinazione pensata per ottenere immagini di qualità elevata anche quando le condizioni di illuminazione diventano più difficili.

L’elaborazione delle immagini è affidata a una piattaforma hardware a doppio chip, con un SoC principale realizzato a 4 nm affiancato da un ISP dedicato alle funzioni AI. La registrazione video arriva fino a 8K con Dolby Vision, mentre per i contenuti destinati ai social è disponibile la registrazione verticale in 4K a 30 FPS. Questa modalità sfrutta l’oversampling 6K.

Non manca una modalità dedicata alle riprese rallentate: la Luna Pro può registrare in 4K a 120 FPS oppure raggiungere 1080p a 240 FPS. Per avvicinare i soggetti senza ricorrere a un obiettivo tele dedicato, la videocamera offre inoltre uno zoom lossless fino a 2x e uno zoom digitale ad alta risoluzione fino a 4x. Proprio l’assenza di una seconda videocamera tele rappresenta una delle differenze principali rispetto alla più grande Luna Ultra.

Stabilizzazione a tre assi e controllo remoto

La gestione dell’inquadratura è affidata a una stabilizzazione meccanica su tre assi, accompagnata dalle tecnologie Deep Track e da un sistema di autofocus rapido. L’obiettivo è mantenere il soggetto nell’inquadratura e a fuoco anche durante le riprese in movimento.

Tra le caratteristiche più particolari rimane il display OLED touch da 2 pollici, che può essere rimosso dal corpo della videocamera e utilizzato anche per controllarla a distanza. Il sistema permette di trasmettere il video in alta definizione fino a una distanza dichiarata di 20 metri, offrendo quindi una modalità di controllo separata dalla videocamera stessa. Sul fronte dell’autonomia, Insta360 dichiara fino a quattro ore di utilizzo. La memoria interna mette invece a disposizione 47 GB per la registrazione dei contenuti.

La dotazione software comprende anche diversi profili colore sviluppati insieme a Leica, tra cui Natural, Vivid e Chrome. Per chi lavora maggiormente in post-produzione è disponibile inoltre il formato I-Log a 10 bit, progettato per conservare una maggiore quantità di informazioni nelle alte luci e nelle ombre. Questo formato facilita gli interventi successivi sulle immagini e supporta anche i workflow ACES, offrendo una maggiore flessibilità nella fase di elaborazione del materiale registrato.

Prezzo e disponibilità in Italia

Insta360 Luna Pro è disponibile in Italia a partire da oggi con un prezzo iniziale di 529 euro nella configurazione Standard. Il costo può aumentare scegliendo i pacchetti che includono accessori e optional aggiuntivi. La videocamera viene proposta nelle colorazioni Nero notte e Bianco stellare. La disponibilità è prevista sul sito ufficiale Insta360 e presso i principali rivenditori, tra cui Amazon.