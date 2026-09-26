Parkside da Lidl: aspiratore trucioli a 79 euro dal 28 settembre

Il volantino Lidl valido dal 24 al 30 settembre 2026 nasconde una seconda parte che vale la pena tenere d’occhio, perché da lunedì 28 settembre scatta una nuova tornata di offerte Parkside pensata per chi passa il tempo libero tra segatura e attrezzi. Dopo la selezione Auto & Garage arrivata giovedì 24, tocca quindi al comparto dedicato alla lavorazione del legno e degli altri materiali da costruzione, con prezzi che restano nella fascia bassa tipica delle promozioni del discount. Il pezzo forte, almeno per chi ha un piccolo laboratorio in garage, è il sistema di aspirazione per trucioli a 79 euro. Non è un accessorio che fa scena, ma cambia la vita a chi lavora il legno e si ritrova ogni volta a spazzare per mezz’ora: portata d’aria di circa 215 metri cubi all’ora, volume di raccolta da 54 litri e una dotazione che comprende quattro filtri in carta, una cartuccia filtro, un set di quattro adattatori e due morsetti per il tubo flessibile. Tutto incluso, senza dover correre a comprare pezzi aggiuntivi.

Gli utensili Parkside per tagliare, fresare e demolire

Chi cerca qualcosa di più immediato trova la sega circolare a 39,99 euro, una di quelle proposte che compaiono e spariscono in fretta dagli scaffali. Per i lavori più impegnativi, quelli su calcestruzzo, pietra o muratura, c’è invece il martello demolitore a 69 euro, che completa la parte più muscolare della selezione.

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Restando sul legno, la fresatrice verticale viene proposta a 37,99 euro. Da sola fa già il suo lavoro, ma il vero senso dell’acquisto si vede quando la si abbina al set da 30 bit per fresatrice a 24,99 euro: due articoli separati che, messi insieme, danno una dotazione pronta all’uso senza spendere cifre da negozio specializzato. È un abbinamento che Lidl propone spesso e che funziona, soprattutto per chi parte da zero e non ha ancora una collezione di punte e accessori.

Banco da lavoro, organizer e abbigliamento tecnico

La seconda ondata Parkside non si ferma agli utensili. Una parte della selezione guarda all’organizzazione dello spazio, un aspetto che chi lavora in garage o in cantina conosce fin troppo bene. Il banco da lavoro è in offerta a 19,99 euro, mentre il pannello organizer da parete da 30 pezzi costa 14,99 euro. Quest’ultimo è forse l’acquisto più sottovalutato del lotto: tiene gli attrezzi usati più spesso a portata di mano e libera il piano di lavoro, che di solito è la superficie che si riempie per prima.

Ci sono poi due capi di abbigliamento tecnico, entrambi a marchio Parkside Performance. I pantaloni da lavoro per uomo costano 12,99 euro, i guanti da lavoro unisex 6,99 euro. Cifre contenute, pensate più per chi deve rimpiazzare un capo consumato che per chi cerca attrezzatura professionale da cantiere.

Tutta la selezione arriva nei punti vendita Lidl lunedì 28 settembre e resta disponibile fino a esaurimento scorte. La formula è quella classica dei non alimentari a rotazione rapida: quantità limitate, nessun riassortimento garantito e articoli che nei negozi più frequentati spariscono anche nel giro di poche ore dall’apertura. Chi ha messo gli occhi su uno dei pezzi più interessanti, tipo l’aspirazione per trucioli o il martello demolitore, farebbe bene a organizzarsi per i primi giorni della settimana piuttosto che rimandare al weekend successivo.

Il quadro complessivo di questo volantino Lidl resta coerente con quanto visto nelle uscite precedenti: pochi articoli, prezzi sotto la media del settore e una selezione che copre sia gli attrezzi elettrici sia i complementi meno appariscenti come l’organizer a parete o i guanti. Le offerte partono dai 6,99 euro dei guanti e arrivano ai 79 euro del sistema di aspirazione, con la fascia centrale occupata da sega circolare e fresatrice verticale.

Fonte: TecnoAndroid