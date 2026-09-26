GTA 6, la colonna sonora: 34 brani inediti e vinili da 123 euro

La colonna sonora di GTA 6 ha già un nome e una lista di artisti che, messi in fila, sembrano usciti da un festival immaginario: Rockstar Games ha annunciato un album da 34 canzoni collegato al videogioco, con brani inediti firmati tra gli altri da Keith Richards e Travis Scott. Un chitarrista dei Rolling Stones e uno dei rapper più discussi dell’ultimo decennio, sullo stesso disco, per lo stesso gioco. Difficile trovare un modo più chiaro per far capire quanto il fenomeno sia uscito dai confini del gaming.

Il titolo arriverà il 19 novembre, quindi il conto alla rovescia è ormai di due mesi, e l’impressione è che lo sviluppatore insieme al publisher Take-Two abbia deciso di giocare su un tavolo molto più largo di quello dei videogiochi. Non un semplice accompagnamento sonoro, ma un progetto discografico vero e proprio, con tracce scritte appositamente e una distribuzione pensata come per un album pop di peso.

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I primi nomi della tracklist di GTA 6

Rockstar ha confermato una prima parte dei brani, e la varietà è il dato che salta subito all’occhio. Yung Lean porta “That’s It” con Future e Metro Boomin, mentre Travis Scott firma “RHYNO” prodotta da Guy Manuel de Homem Christo. C’è poi un incrocio che da solo vale la curiosità: CA7RIEL & Paco Amoroso insieme a PinkPantheress, Fred again.. e Etienne de Crécy per “Sexy Magic”. Morgan Wallen aggiunge “Last Thing You Need”, Rauw Alejandro “Macacoa 2000” e infine Keith Richards chiude questo primo gruppo con “Bright Lights, Big City”.

Country, trap, elettronica, urban latino, rock. La logica sembra quella delle radio che da sempre accompagnano le scorribande nei giochi della serie, solo che qui il materiale è nuovo di zecca. La colonna sonora sarà disponibile in streaming su tutte le piattaforme principali, da Spotify a YouTube Music, passando per Deezer e Apple Music.

CD, vinili e il ritorno del formato fisico

Seguendo un trend che nel mercato discografico si è consolidato negli ultimi anni, l’album sarà venduto anche in formato fisico. Il CD costerà 16,99 euro, il vinile standard 51,99 euro, mentre chi vuole l’oggetto da collezione dovrà mettere sul tavolo 123,99 euro per l’edizione limitata. Quest’ultima è chiaramente pensata per i collezionisti più accaniti: due dischi trasparenti color magenta che contengono un liquido blu, più una veste grafica esclusiva.

Una scelta che dice molto su come Rockstar intenda posizionare il prodotto. Non un gadget da mettere accanto alla copia del gioco, ma un pezzo da esposizione, con tutto quello che comporta in termini di desiderabilità e, inevitabilmente, di speculazione.

Preordini aperti e bagarini già in azione

La fase di preordine è partita e, come da copione, chi fa incetta di articoli in tiratura limitata per rivenderli si è mosso in tempo zero. Su eBay qualcuno sta già proponendo l’edizione limitata in vinile a cifre che superano i 500 euro, quattro volte tanto il prezzo ufficiale. Un meccanismo visto e rivisto con console, sneaker e biglietti dei concerti, che si ripete puntuale ogni volta che la domanda supera di gran lunga l’offerta.

Il paradosso è che l’album di GTA 6 arriva quando il gioco non è ancora nelle mani di nessuno. La musica, in questo caso, precede l’esperienza. E per una serie che ha costruito parte della propria identità sulle stazioni radio fittizie e sulle playlist da ascoltare mentre si guida senza meta, il fatto che la tracklist diventi notizia prima del gameplay non è nemmeno così sorprendente. Altri nomi verranno svelati nelle prossime settimane, con Rockstar che ha confermato di aver annunciato solo una parte delle 34 canzoni previste.

Fonte: TecnoAndroid