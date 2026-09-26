YouTube bloccato a 480p su smartphone: colpiti anche i Premium

Chi apre YouTube sullo smartphone e si accorge che la qualità massima disponibile è ferma a 480p non è vittima di una connessione lenta né di un telefono troppo vecchio. Si tratta di un bug, ormai segnalato da diversi utenti, che taglia fuori le risoluzioni più alte e lascia come unica opzione una definizione che nel 2026 sembra arrivare da un’altra epoca. Niente 720p, niente 1080p, niente scelte alternative nel menu delle impostazioni video.

La stragrande maggioranza dei contenuti caricati sulla piattaforma viaggia su 1080p, con una fetta non piccola che arriva fino a 4K o addirittura 8K quando il video lo permette. Le voci più basse del menu, quelle da 240p e 480p, esistono ancora ma sono praticamente reperti storici, utili al massimo con una rete mobile in condizioni disperate. Il punto è proprio questo: per alcuni utenti quelle voci sono diventate le uniche disponibili, senza possibilità di salire.

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Il problema riguarda anche gli abbonati Premium

Le prime segnalazioni sono comparse su Reddit nei giorni scorsi, e il sospetto iniziale di parecchi utenti era il più malizioso possibile: una mossa commerciale, una sorta di paywall mascherato per spingere le sottoscrizioni. Ipotesi smontata in fretta, perché tra chi lamenta il blocco a 480p ci sono anche diversi iscritti a YouTube Premium, che pagano regolarmente e si ritrovano comunque con la stessa limitazione. Nessun piano occulto, quindi, solo un malfunzionamento.

Il bug non sembra legato a un modello specifico di telefono, né a una particolare versione dell’abbonamento. Le testimonianze arrivano da dispositivi diversi, con configurazioni diverse, e l’unico elemento comune è l’app per smartphone. Sui browser desktop e sulle altre piattaforme la riproduzione resta normale, con tutte le risoluzioni selezionabili come sempre. Questo restringe il campo e fa pensare a qualcosa che riguarda l’applicazione mobile, forse un aggiornamento lato server gestito male oppure un errore nella lettura dei formati disponibili.

Un altro dettaglio interessante riguarda i tempi. Le segnalazioni non sono tutte fresche di giornata: qualcuno aveva già raccontato la stessa esperienza circa un mese fa, senza che la cosa facesse particolare rumore. Il problema, quindi, potrebbe essere in circolazione da più tempo di quanto sembri, emerso solo ora che il numero di utenti coinvolti è cresciuto abbastanza da rendersi visibile.

Cosa hanno provato gli utenti per uscirne

In assenza di indicazioni ufficiali, la community si è mossa come fa di solito, per tentativi. Le due soluzioni più diffuse sono anche le più classiche: svuotare la cache dell’applicazione oppure disinstallare e reinstallare YouTube da zero. In diversi casi il trucco ha funzionato, con le risoluzioni alte tornate improvvisamente disponibili. Il problema è la durata, perché per alcuni utenti il blocco a 480p è ricomparso dopo un po’, segno che l’intervento manuale cura il sintomo ma non la causa.

Sul fronte ufficiale, invece, silenzio. Google non ha diffuso alcuna comunicazione sulla questione, non ha confermato l’esistenza del malfunzionamento e non ha indicato tempi per una correzione. Nessun avviso nelle pagine di supporto, nessun riferimento nelle note di rilascio delle ultime versioni dell’app. Una situazione che lascia gli utenti coinvolti a gestirsi da soli, tra pulizie di cache e reinstallazioni, nella speranza che un futuro aggiornamento dell’applicazione rimetta le cose a posto senza bisogno di ulteriori acrobazie.

Al momento la causa precisa del malfunzionamento resta non identificata, e il perimetro del problema appare circoscritto alla sola applicazione per dispositivi mobili.

Fonte: TecnoAndroid