Lampada Minecraft: cubo LED USB da 10 cm a 18,99 euro su Amazon

Chi cerca un accessorio da scrivania che strizzi l’occhio ai videogiochi trova su Amazon la lampada Minecraft a forma di cubo LED, proposta a 18,99 euro. Un oggetto piccolo, dichiaratamente decorativo, che però fa il suo lavoro anche come fonte di luce soffusa. Il design pixelato riprende l’estetica del gioco e in particolare quella dei minerali più preziosi, quelli che nel mondo a blocchi valgono ore di scavo. La disponibilità copre più colorazioni, così da scegliere quella che si accorda meglio con il resto della postazione.

Il prodotto arriva da un fornitore terzo ma la spedizione è gestita direttamente da Amazon, il che significa consegna nel giro di pochi giorni. Chi cambia idea può restituirlo gratuitamente entro 14 giorni, condizione che toglie parecchi dubbi quando si compra un oggetto d’arredo senza averlo visto dal vivo. Vale la pena specificare un dettaglio non secondario, ovvero che l’immagine in evidenza è indicativa e che lo scatto del prodotto reale è quello riportato più sotto nella pagina.

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Come funziona il cubo LED ispirato a Minecraft

La lampada LED cubo 3D si alimenta tramite USB, quindi non serve una presa dedicata né una batteria da sostituire. Funziona collegata a un adattatore, a un PC, a un power bank oppure direttamente a una console da gaming. È una scelta pratica, perché permette di spostarla senza troppi pensieri, magari dal comodino alla scrivania e ritorno. La luce emessa è morbida, pensata più per creare atmosfera che per illuminare davvero un ambiente, e il risultato è un effetto rilassante che si sposa bene con le sessioni serali davanti allo schermo.

Il corpo è realizzato in plastica, con una finitura opaca che aiuta a distribuire la luce in modo uniforme invece di creare punti luminosi fastidiosi. Ogni inserto diamantato risulta incastonato nella struttura e questo permette alla luce di diffondersi in maniera omogenea su tutte le facce del cubo. Il risultato, nelle immagini del prodotto, appare abbastanza convincente, soprattutto considerando la fascia di prezzo.

Dimensioni compatte e destinazioni d’uso

Parlando di ingombri, il cubo misura 10 cm per lato. Non è dunque una lampada grande e chi si aspetta un oggetto imponente farebbe bene a ridimensionare le attese. Dieci centimetri sono più o meno quelli di un cubo di Rubik leggermente maggiorato, quindi si tratta di un accessorio che trova posto anche su una scrivania già affollata di periferiche, cuffie e supporti vari.

Le destinazioni d’uso suggerite sono sostanzialmente tre. La prima è la classica postazione da gaming, dove un oggetto del genere completa il setup senza rubare spazio. La seconda è la cameretta, contesto in cui il riferimento al gioco a blocchi funziona particolarmente bene con i più giovani. La terza è una scrivania dallo stile moderno, dove la geometria semplice del cubo si integra senza stonare, anche per chi non ha mai piazzato un blocco in vita sua.

Il prezzo di 18,99 euro colloca questa lampada nella categoria degli acquisti d’impulso, quelli che si aggiungono al carrello senza troppe riflessioni. La combinazione tra spedizione rapida gestita da Amazon e possibilità di reso gratuito entro due settimane riduce ulteriormente il rischio, considerando che parliamo comunque di un oggetto venduto da un fornitore terzo.

Fonte: TecnoAndroid