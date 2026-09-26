Meta Muse: dietro l’AI che prenota ci sono operatori umani

Dietro le telefonate che Muse dovrebbe gestire in autonomia ci sarebbero persone vere, non soltanto righe di codice. L’agente di intelligenza artificiale presentato da Meta a inizio settembre, per ora disponibile in forma limitata negli Stati Uniti, viene descritto come uno strumento capace di sbrigare commissioni al posto dell’utente: prenotare un tavolo al ristorante, fissare un appuntamento, occuparsi di altri servizi abilitati. Il punto è che una parte di quel lavoro, stando a quanto emerso, finisce nelle mani di collaboratori esterni che chiamano al telefono come farebbe un concierge d’albergo. Il meccanismo, almeno in questa fase, è ibrido. Il software raccoglie la richiesta, la elabora, poi in diversi casi passa la palla a operatori umani che completano l’ultimo miglio, quello della conversazione vera e propria con il ristorante o con l’esercente. Un’automazione dichiarata che, nei fatti, si appoggia ancora parecchio alle persone.

Un test pensato per fissare i paletti su sicurezza e privacy

Secondo quanto ricostruito, l’impiego di questi collaboratori rientrerebbe in un percorso di valutazione interno, utile a definire gli standard di sicurezza e privacy prima di un eventuale rilascio pubblico su larga scala. In pratica una prova sul campo, con dipendenti e persone vicine all’azienda come cavie volontarie, per capire dove il sistema funziona e dove invece inciampa.

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Non tutti però sembrano tranquilli. All’interno di Meta sarebbero emersi dubbi sulla possibilità che informazioni sensibili degli utenti finiscano nelle mani dei call center coinvolti nel processo. Nomi, numeri di telefono, preferenze, orari, dettagli che di per sé sembrano banali ma che messi insieme raccontano parecchio della vita di una persona. È il tipo di perplessità che accompagna quasi sempre i progetti di intelligenza artificiale costruiti su dati personali, e che qui si fa più concreta proprio perché il passaggio dalla macchina all’essere umano è tutt’altro che teorico. Daniel Roberts, portavoce di Meta, ha parlato di riscontri “estremamente positivi” da parte dei dipendenti coinvolti, spiegando che lo scopo del test era esattamente quello di contribuire a mettere a punto le misure di protezione prima dell’apertura al pubblico. La formula usata dall’azienda è netta e volutamente prudente: Muse arriverà “solo quando sarà pronto”. Nessuna data, nessuna promessa di calendario.

Il precedente di M, l’assistente di Messenger chiuso nel 2018

Chi segue Meta da qualche anno avrà avuto un déjà vu. Nel 2015 Facebook aveva lanciato M, un assistente avanzato pensato per l’app Messenger, anche quello sostenuto da una squadra di formatori umani che intervenivano quando l’algoritmo non riusciva a cavarsela da solo. L’idea era che, col tempo, il sistema imparasse abbastanza da fare a meno del supporto.

Non andò così. Il progetto rimase bloccato in una fase sperimentale permanente e venne chiuso nel 2018, dopo che il livello di automazione non superò mai il 30%. Sette punti su dieci, insomma, restavano affidati alle persone. Un rapporto che ribaltava completamente la narrazione dell’assistente intelligente e che rese il servizio insostenibile su scala. La differenza, oggi, sta negli strumenti a disposizione. I modelli linguistici del 2026 sono lontani anni luce da quelli di un decennio fa, e un agente IA capace di ragionare su compiti complessi non è più fantascienza. Resta però lo stesso nodo pratico: una telefonata a un ristorante è un terreno pieno di imprevisti, accenti, rumore di fondo, interlocutori che rispondono di fretta o che riattaccano. Terreno scivoloso per qualsiasi software.

Per ora Muse resta un esperimento circoscritto, senza una disponibilità estesa e senza indicazioni su un lancio internazionale. Meta non ha comunicato quando l’agente potrebbe uscire dalla fase di test né quali mercati verrebbero coinvolti per primi. Quello che si sa è che l’azienda sta usando questa finestra per capire quanto materiale sensibile passa attraverso i canali esterni e come limitarlo. Il test, secondo la versione ufficiale, serve proprio a costruire le protezioni necessarie prima che il servizio arrivi nelle mani di chiunque abbia un account.

Fonte: TecnoAndroid