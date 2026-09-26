Paramount e Warner Bros., fusione rinviata: chi l’ha frenata

La fusione tra Paramount e Warner Bros. si ferma proprio quando tutto sembrava pronto per la firma finale. L’acquisizione di Warner Bros. da parte di Paramount doveva essere finalizzata davanti ai tribunali il 25 settembre 2026, ma il collettivo Block The Merger, contrario all’operazione fin dall’inizio, è riuscito a rallentare il percorso grazie a una richiesta che la giustizia ha accolto nello stesso giorno. È una vittoria legale ottenuta davvero all’ultimo momento, e cambia i tempi di un’operazione destinata a pesare parecchio nel mondo dell’intrattenimento.

Il tempismo è la parte più sorprendente della vicenda. La data era fissata e il passaggio in tribunale avrebbe dovuto rappresentare l’ultimo atto formale di un accordo che coinvolge due dei nomi più conosciuti del settore. Invece la giornata che doveva chiudere la partita si è trasformata nel momento in cui gli oppositori hanno segnato un punto importante, costringendo tutte le parti a rivedere il calendario.

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Paramount e Warner Bros: il colpo di scena firmato Block The Merger

Il protagonista di questo stop è un collettivo nato con un obiettivo dichiarato già nel nome. Block The Merger si oppone al progetto di aggregazione tra le due società e ha scelto la strada giudiziaria per far valere le proprie ragioni. La mossa decisiva è arrivata con una richiesta ai giudici presentata a ridosso della scadenza e accettata il giorno stesso, un dettaglio che rende l’esito ancora più significativo per chi da tempo contesta l’operazione.

Nei grandi accordi societari il passaggio davanti al tribunale viene spesso visto come una formalità, l’ultimo timbro prima di rendere effettivo quanto già deciso ai tavoli delle trattative. In questo caso però la procedura non si è conclusa come previsto. L’intervento del collettivo ha infatti prodotto un ritardo nel processo, e l’acquisizione non è stata finalizzata nella data stabilita.

Per gli oppositori si tratta di un risultato concreto. Non significa che l’accordo sia saltato, visto che quanto accaduto riguarda i tempi e non la sorte definitiva dell’operazione. Ma il fatto che la giustizia abbia dato ascolto alla loro istanza proprio nel giorno della chiusura dimostra che la contestazione ha trovato spazio nelle aule e non solo nel dibattito pubblico.

Cosa cambia per la fusione tra Paramount e Warner Bros.

Sul piano pratico la conseguenza immediata è piuttosto semplice. Il rachat di Warner Bros., cioè il riacquisto dell’intero gruppo da parte di Paramount, non si è perfezionato il 25 settembre come era stato programmato. L’iter giudiziario va avanti con tempi più lunghi del previsto, e le due aziende dovranno attendere prima di poter considerare conclusa l’operazione.

La vicenda interessa da vicino anche il mercato dello streaming, un settore in cui ogni aggregazione tra grandi gruppi ridisegna gli equilibri tra i concorrenti e può avere effetti sull’offerta di contenuti. Proprio per questo un’operazione della portata dell’unione tra Paramount e Warner Bros. attira l’attenzione non solo degli addetti ai lavori ma anche di chi osserva l’evoluzione dei servizi in abbonamento.

Il collettivo Block The Merger ha quindi ottenuto quello che cercava almeno nell’immediato, cioè impedire che l’accordo venisse chiuso nella data fissata. La decisione del tribunale di accogliere la loro domanda il giorno stesso della prevista finalizzazione ha rimandato il traguardo che Paramount e Warner Bros. contavano di raggiungere il 25 settembre 2026.

Fonte: TecnoAndroid