Amazfit: assistente AI, Zepp MCP e dashboard web in arrivo

La nuova roadmap software di Amazfit mette sul tavolo tre novità che, se i tempi verranno rispettati, cambieranno il modo in cui si leggono i propri dati di salute e allenamento. Zepp Health ha aggiornato il calendario dei rilasci e le tappe sono fissate tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027: un assistente basato su intelligenza artificiale, il supporto a Zepp MCP e finalmente una dashboard web per desktop, richiesta da anni da chi usa questi orologi in modo intensivo.

Il primo tassello è un assistente AI personalizzato, descritto come uno strumento capace di fornire valutazioni cucite sull’utente, sia sugli obiettivi di allenamento giornalieri sia sui progressi accumulati nel tempo. Non arriverà però per tutti nello stesso momento. La finestra indicata parla di una beta riservata agli Stati Uniti a dicembre 2026, una scelta abbastanza comune nel settore fitness, dove si preferisce testare le funzioni nuove su un bacino ristretto prima di allargare il cerchio.

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Assistente AI in beta e il ponte verso ChatGPT

Partire da un solo mercato serve a raccogliere feedback concreti, individuare i difetti e correggerli prima di un rollout su scala più ampia. Vale la pena notare che dicembre è anche il mese assegnato a Zepp MCP, dettaglio che fa pensare a un debutto congiunto delle due funzioni. E qui si arriva probabilmente alla parte più interessante di tutto il pacchetto, perché l’assistente è la novità più visibile, ma MCP è quella che apre più porte.

MCP sta per Model Context Protocol, un sistema che permette agli strumenti di intelligenza artificiale di collegarsi a fonti di dati esterne. Tradotto nella pratica quotidiana, significa poter chiedere a ChatGPT com’è andato il sonno questa settimana rispetto a quella precedente, oppure se la frequenza cardiaca a riposo stia mostrando una tendenza al rialzo, ottenendo una risposta costruita direttamente sui dati Zepp raccolti dall’orologio.

Un esempio ancora più concreto riguarda chi si prepara a una gara: basterebbe chiedere a un assistente di riassumere tutte le corse lunghe dell’ultimo mese, senza aprire nemmeno una schermata dell’app. Zepp OS 6 aveva già rimesso mano alle fondamenta della piattaforma software, e Zepp MCP sembra appoggiarsi proprio su quella base, funzionando come un ponte tra l’ecosistema Amazfit e i client AI esterni più diffusi. Invece di tenere l’utente chiuso dentro l’applicazione proprietaria, l’idea è lasciarlo uscire.

Dashboard web, la richiesta che aspettava da tempo

Il terzo punto è anche il più semplice da spiegare. Una dashboard web è attesa per gennaio 2027 e risponde a una domanda che gli utenti di lunga data ripetono da anni, soprattutto quelli che preferiscono analizzare i propri allenamenti su uno schermo grande piuttosto che sul display di uno smartphone. Mappe dei percorsi, grafici della frequenza cardiaca, tendenze spalmate su mesi interi: su un portale desktop tutto questo diventa un’altra esperienza.

I tre elementi, messi in fila, si tengono insieme abbastanza bene. L’assistente interpreta i numeri e li restituisce in forma leggibile, MCP apre potenzialmente Zepp Health verso client di intelligenza artificiale sviluppati da terzi, la dashboard web aggiunge uno spazio dove esplorare le informazioni in autonomia, senza filtri. La direzione complessiva sembra quella di costruire uno strato software più aperto e più capace attorno agli orologi del gruppo.

Una precisazione però va fatta. Le date scritte in una roadmap non sono garanzie, e i piani di rilascio possono slittare anche a poche settimane dall’annuncio ufficiale. Se Zepp Health riuscirà a rispettare almeno in parte il calendario, la fine del 2026 e i primi mesi del 2027 porteranno uno dei cambiamenti più consistenti mai visti nell’ecosistema software Amazfit, con l’assistente AI in beta negli Stati Uniti a dicembre 2026 e la dashboard web a gennaio 2027.

Fonte: TecnoAndroid