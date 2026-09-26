Hyundai a Parigi 2026: due SUV inediti e il primo van elettrico

Hyundai arriverà al Salone dell’Auto di Parigi 2026 con un pacchetto di novità piuttosto corposo, e non si tratta di semplici restyling: la Casa coreana ha confermato la presenza di due SUV inediti, una variante più grintosa di un modello già in listino e il primo passo in un settore che finora non aveva mai toccato in Europa. L’appuntamento è fissato per lunedì 12 ottobre al Paris Expo Porte de Versailles, con la conferenza stampa ufficiale alle 15:05 nel padiglione 5.2.

Il messaggio che arriva da Seul, e più ancora dai quartieri generali europei del marchio, è quello di un’offensiva costruita sul terreno più battuto del continente. Perché i SUV, piaccia o no, restano il cuore pulsante delle immatricolazioni europee, e Hyundai non ha alcuna intenzione di cedere spazio proprio lì.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Due SUV per aprire una fase nuova

Il piatto forte sarà la premiere mondiale di un nuovo SUV di segmento B, affiancata dalla prima europea di un altrettanto inedito SUV di segmento C. Due modelli che, nelle intenzioni del costruttore, segnano l’inizio di una fase rinnovata della strategia legata agli Sport Utility Vehicle nel Vecchio Continente. Sui dettagli tecnici, per ora, bocche cucite: niente motorizzazioni, niente misure, niente dati di autonomia. Il riserbo è totale e verrà sciolto soltanto sotto i riflettori parigini.

Quello che si capisce, però, è la direzione. Due segmenti che insieme raccolgono una fetta enorme del mercato, con una concorrenza spietata e margini di crescita ancora interessanti per chi riesce a proporre il prodotto giusto al prezzo giusto. A completare il quadro arriverà anche una variante inedita di uno dei prodotti più recenti della gamma, con un’impostazione dichiaratamente più sportiva e contenuti specifici pensati per farla emergere in una categoria dove la differenziazione è tutto.

Il debutto nei veicoli commerciali elettrici

La sorpresa vera, forse, sta altrove. A Parigi Hyundai metterà infatti un piede nel mondo degli eLCV, ovvero i veicoli commerciali leggeri completamente elettrici. Un territorio nuovo per il marchio, che fino a oggi in Europa aveva concentrato gli sforzi sull’elettrificazione delle autovetture.

Il ragionamento dietro la mossa è abbastanza lineare. Aziende, professionisti e operatori della logistica urbana stanno cercando mezzi a zero emissioni con una frequenza sempre maggiore, spinti anche dalle restrizioni alla circolazione nei centri città. È un comparto destinato a crescere in fretta nei prossimi anni, e arrivarci con un prodotto pronto significa giocarsi una posizione prima che il campo si affolli del tutto.

L’Europa al centro dei piani

Il ritorno alla kermesse francese ha un valore che va oltre i singoli modelli esposti. Xavier Martinet, Presidente e CEO di Hyundai Motor Europe, ha spiegato che il Salone sarà l’occasione per mostrare la solidità della gamma e ribadire un impegno di lungo periodo sul mercato europeo. Non un passaggio occasionale, insomma, ma una presenza strutturale.

Accanto alle vetture, lo stand ospiterà tecnologie, servizi ed esperienze legate alla filosofia Progress for Humanity, la visione con cui il costruttore coreano intende costruire il rapporto con i clienti tanto al volante quanto nell’interazione quotidiana con il marchio. Una parte della superficie espositiva, quindi, sarà dedicata a tutto ciò che sta attorno all’automobile piuttosto che all’automobile in sé.

Chi vorrà capire dove sta andando Hyundai nei prossimi anni avrà quindi un’unica data da segnare: il 12 ottobre, padiglione 5.2 del Paris Expo Porte de Versailles, con il sipario che si alza alle 15:05.

Fonte: TecnoAndroid