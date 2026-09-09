Oura Sleep Age: il brevetto svela l’età del tuo sonno

Un brevetto appena concesso negli Stati Uniti mette nero su bianco quello che Oura sta preparando da un paio d’anni: una metrica chiamata Sleep Age, cioè l’età del sonno, pensata per confrontare la qualità del riposo con l’età anagrafica di chi indossa l’anello. Non un semplice punteggio notturno, ma un valore costruito su settimane o mesi di dati. L’idea circolava già dall’agosto 2023, quando il documento è stato depositato, e adesso i dettagli tecnici sono finalmente leggibili.

Il concetto si spiega in poche parole. Una persona di 40 anni che dorme come ne avesse 32 vedrà un numero più basso della propria età reale, segno che le cose vanno bene. Al contrario, se il valore sale sopra l’età anagrafica, quello diventa un campanello d’allarme piuttosto esplicito su dove intervenire. È una traduzione immediata, comprensibile anche da chi non ha voglia di studiarsi grafici di frequenza cardiaca ogni mattina.

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Come funziona il calcolo dietro Sleep Age

Il brevetto, registrato con il numero US 12,721,568 B2, descrive un processo tutt’altro che banale. L’anello raccoglie i dati grezzi attraverso il sensore PPG, il fotopletismografo, che misura frequenza cardiaca, variabilità cardiaca, temperatura corporea, parametri respiratori e ovviamente le fasi del riposo notturno. A quel punto entrano in gioco due modelli di machine learning distinti: il primo classifica ogni notte suddividendola in veglia, sonno leggero, sonno profondo e fase REM, mentre il secondo prende quelle caratteristiche e le trasforma nel valore finale.

Tra le variabili che pesano sul risultato ci sono il tempo passato in ciascuna fase, la frammentazione del riposo, il punto medio della notte e altri schemi ricorrenti. Il confronto non avviene misurazione per misurazione, ma rispetto a un profilo di riferimento associato alla fascia d’età anagrafica. In pratica il sistema guarda al quadro complessivo, non al singolo dato isolato, che è poi la filosofia che Oura Ring porta avanti da tempo.

Cosa mostrerà l’app secondo i disegni del brevetto

I mockup allegati al documento raccontano parecchio di come l’azienda immagina l’interfaccia. In una delle schermate compare una Sleep Age di 29 affiancata a un’età cronologica di 26, senza giri di parole. Sotto il numero, una spiegazione discorsiva: nell’esempio riportato il sonno profondo risulta sotto la media, e proprio questo contribuisce ad alzare il valore. L’app suggerisce allora una doccia fredda prima di coricarsi, indicata come possibile leva per aumentare la quota di sonno profondo.

È questa parte esplicativa a fare la differenza rispetto a un numero buttato lì nella schermata “Today”. Il brevetto parla esplicitamente di consigli personalizzati costruiti su ciò che sta influenzando il risultato, con una accortezza interessante: il sistema dovrebbe riconoscere le variazioni temporanee, per esempio quelle legate a un’influenza o a un periodo di malattia, evitando di interpretare ogni rialzo come un peggioramento strutturale. Un dettaglio che evita allarmismi inutili.

Un tassello che si incastra in quello che Oura fa già

La direzione era abbastanza leggibile. Oura Ring 5 punta già molto sull’interpretazione dei dati nel lungo periodo invece che sulla lettura giornaliera, e funzioni come Health Radar sono state estese anche ad anelli di generazioni precedenti. Una metrica come questa si inserirebbe senza forzature in quell’impianto.

Del resto l’azienda ha già introdotto Cardiovascular Age, che applica lo stesso principio alla salute del cuore. Tradurre un parametro complesso in un’età non è quindi un esperimento nuovo per il produttore finlandese, semmai l’estensione di un linguaggio che gli utenti hanno già imparato a leggere. La novità è che stavolta il concetto verrebbe applicato al sonno, ovvero all’area su cui l’anello ha costruito la propria reputazione fin dalle primissime versioni.

Nessuna data di rilascio compare nel brevetto, e un documento concesso non equivale automaticamente a una funzione in arrivo sull’app. Le carte però descrivono il meccanismo con un livello di dettaglio che va ben oltre l’idea abbozzata, interfaccia compresa.