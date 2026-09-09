ChatGPT Images 2.5: ora basta uno schizzo per creare immagini

ChatGPT Images 2.5 arriva con due novità che cambiano il modo di partire da zero, perché adesso il generatore di immagini di OpenAI accetta anche uno schizzo disegnato a mano e propone modelli già pronti da riempire. L’aggiornamento è stato acceso martedì 8 settembre e, sulla carta, punta tutto sulla velocità: meno tempo passato a cercare le parole giuste per descrivere un’idea, più tempo speso a rifinire il risultato.

La logica è semplice, quasi banale nella sua efficacia. Chi ha in testa una composizione precisa, la posizione di un oggetto, il taglio di un’inquadratura, il rapporto tra due elementi, di solito fatica a tradurla in un prompt testuale. Serve un vocabolario visivo che non tutti hanno. Con la possibilità di tracciare un abbozzo, anche grezzo, il problema si aggira di netto: il disegno diventa l’istruzione, e il modello ci costruisce sopra.

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ChatGPT Images 2.5: lo schizzo diventa il prompt

Il primo pilastro di questa versione 2.5 è appunto il disegno a mano libera. Non serve saper disegnare, serve indicare. Quattro linee storte, un rettangolo messo lì per dire dove va il soggetto, una freccia per suggerire il movimento. Il sistema legge quella traccia come una mappa e la trasforma in illustrazione compiuta. È un cambio di approccio interessante, perché sposta il controllo dalle parole al gesto, e il gesto è più immediato per quasi tutti.

Chi lavora con le immagini lo sa bene: descrivere a parole una composizione richiede una precisione quasi maniacale, e spesso il risultato arriva comunque a lato rispetto a quello che si aveva in mente. Il rischio del prompt infinito, quello riscritto dieci volte per spostare un dettaglio di due centimetri, con lo schizzo si riduce parecchio. Meno tentativi, meno frustrazione.

Modelli pronti e il rischio dell’omologazione

La seconda novità va nella direzione opposta come filosofia, ma verso lo stesso obiettivo di rapidità. OpenAI mette a disposizione una serie di modelli preconfezionati, schemi già impostati su cui appoggiare la propria idea. Chi non ha voglia o tempo di partire da una pagina bianca sceglie una base e lascia che sia l’intelligenza artificiale a occuparsi del resto. In pratica, si delega la parte creativa iniziale e ci si concentra sul contenuto.

Qui però si apre la questione più spinosa. Più i modelli sono comodi, più vengono usati, e più i risultati finiscono per assomigliarsi tra loro. Il fenomeno non è nuovo nel mondo dei generatori di immagini, ma con ChatGPT Images 2.5 diventa strutturale: se il punto di partenza è condiviso da milioni di utenti, l’estetica che ne esce tende inevitabilmente verso un terreno comune. Visuali sempre più simili, riconoscibili a colpo d’occhio, con quella patina uniforme che ormai molti hanno imparato a individuare.

È il compromesso classico tra accessibilità e originalità. Da una parte strumenti che abbassano la barriera d’ingresso e permettono a chiunque di produrre qualcosa di presentabile in pochi minuti. Dall’altra una tendenza all’uniformità che rende tutto un po’ più prevedibile. Il generatore di immagini di OpenAI non inventa questa contraddizione, la rende soltanto più evidente rendendo la scorciatoia ancora più comoda da imboccare.

Le due funzioni convivono nella stessa versione e rispondono a due utenti diversi. Chi ha un’idea chiara e vuole guidarla nel dettaglio userà lo schizzo. Chi vuole un risultato veloce senza pensarci troppo andrà sui modelli. La scelta, per la prima volta in questo strumento, è esplicita.