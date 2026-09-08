WhatsApp, arrivano gli agenti AI esterni nelle chat dedicate

Chi usa WhatsApp per lavoro o per gestire piccole automazioni domestiche potrebbe presto smettere di arrangiarsi con soluzioni di fortuna, perché l’app di messaggistica sta lavorando a un supporto nativo per gli agenti AI di terze parti. In pratica sarà possibile collegare un assistente esterno direttamente a una chat dedicata, scrivergli, ricevere risposte e affidargli compiti da portare a termine. Una funzione che finora era territorio esclusivo di altre piattaforme, e che su WhatsApp era addirittura rischiosa.

Il contesto aiuta a capire perché la novità pesa. Quando OpenClaw e piattaforme simili sono esplose in popolarità, uno dei modi più comodi per interagire con il proprio agente da remoto era proprio collegarlo a un’app di messaggistica. Peccato che chi ci provava su WhatsApp scoprisse in fretta un dettaglio spiacevole: configurare un bot per parlare con agenti esterni poteva portare al ban dell’account. Telegram invece ha cavalcato l’onda ed è diventata la piattaforma di riferimento per chi vuole dare istruzioni a un agente che gira sul computer di casa oppure nel cloud.

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Come funziona il collegamento tra WhatsApp e gli agenti esterni

Il meccanismo è meno complicato di quanto sembri. Una volta creato il nuovo bot dentro WhatsApp, l’app genera una API key, cioè una chiave di accesso personale. Quella chiave va poi incollata nella piattaforma dove gira l’agente. I passaggi cambiano leggermente da servizio a servizio, ma quasi tutti prevedono un campo apposito dove inserire il codice. Fatto questo, la conversazione si apre e si comincia a scrivere come si farebbe con un contatto qualsiasi.

Un punto importante riguarda la visibilità dei dati. L’agente collegato riesce a leggere soltanto quello che viene condiviso nella chat con lui, niente di più. Non può curiosare in altre conversazioni, non vede la rubrica, non accede ai file multimediali salvati altrove. Una barriera netta, che serve a evitare il timore più ovvio quando si affida un assistente automatico a un’app usata da miliardi di persone.

Cinque agenti per account, ma senza crittografia end to end

Il limite fissato al momento è di cinque agenti per ogni account. Ognuno può essere personalizzato con un nome e una foto profilo, così da distinguerlo a colpo d’occhio nella lista delle chat. Chi ne usa uno per la posta, uno per il calendario e magari uno per il monitoraggio di qualche processo di lavoro avrà tutto ordinato, senza confusione.

Ci sono però alcune restrizioni da mettere in conto. La conversazione con l’agente funziona solo nelle chat individuali, quindi niente inserimento nei gruppi e nelle community. E soprattutto, questi scambi non sono protetti dalla crittografia end to end, a differenza delle normali conversazioni tra utenti. Una differenza che vale la pena tenere a mente prima di incollare informazioni sensibili in quella finestra.

WhatsApp aggiunge anche un avvertimento che ormai accompagna qualsiasi strumento basato su intelligenza artificiale: le risposte generate possono essere imprecise. Il consiglio è di verificare sempre quello che l’agente riferisce, soprattutto quando si tratta di dati, numeri o istruzioni operative.

Chi può provarla adesso

Per ora la funzione è arrivata a un gruppo ristretto di utenti Android, in fase di test. La distribuzione più ampia è attesa a breve, anche se non è stata indicata una data precisa. Il fatto che WhatsApp abbia deciso di costruire un’infrastruttura ufficiale, con chiave API e chat dedicate, segna comunque un cambio di rotta rispetto alla linea dura tenuta finora contro i bot artigianali.

Chi finora aveva spostato tutto su Telegram per necessità si troverà quindi davanti a una scelta diversa, con la possibilità di riportare i propri assistenti automatici dentro l’app che già usa ogni giorno per parlare con amici, familiari e colleghi. Il tutto senza il rischio di vedersi bloccare l’account da un momento all’altro.