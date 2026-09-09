Google Foto, il cestino cambia regole: 30 giorni e addio ai file

Chi usa Google Foto per archiviare scatti e filmati farebbe bene a segnarsi una data sul calendario mentale, perché il cestino dell’applicazione cambia regole e concede molto meno tempo di prima. Da adesso tutti gli elementi cancellati restano recuperabili per 30 giorni, dopodiché spariscono per sempre. Vale per le foto e i video sottoposti a backup, che fino a poco fa godevano di una finestra doppia, e vale per quelli salvati soltanto sulla memoria del telefono, per i quali il mese era già lo standard.

La differenza, insomma, sta tutta nell’unificazione. Prima esistevano due binari separati, adesso ne resta uno solo. Per il materiale caricato sull’account il termine passa da 60 a 30 giorni, quindi dimezzato senza troppi giri di parole.

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Cosa cambia davvero nella gestione della galleria

Il punto non è tanto tecnico quanto di abitudini. C’è tutta una categoria di utenti che tratta il cestino di Google Foto come una specie di deposito temporaneo, un limbo dove buttare le raffiche venute male, le foto mosse, i video girati per sbaglio con il dito sull’obiettivo. Pulizia veloce della galleria, ordine ristabilito, e nel caso servisse qualcosa si torna a pescare nel cestino con calma. Quella calma adesso dura molto meno.

Il tempismo poi ha il suo peso, visto che parliamo del periodo in cui gli archivi personali si gonfiano più del solito tra viaggi, spostamenti e giornate fuori. Migliaia di file accumulati in poche settimane, una selezione fatta di fretta e la convinzione che tanto ci sarà tempo per ripensarci. Con la nuova soglia dei 30 giorni quel margine di ripensamento si accorcia parecchio, e il rischio di perdere definitivamente qualcosa che magari serviva diventa concreto.

Chi ha l’abitudine di controllare la galleria una volta ogni tanto, magari a distanza di mesi, potrebbe ritrovarsi davanti a un cestino già svuotato senza aver fatto nulla di sbagliato. Semplicemente il conteggio è scattato prima.

La conferma dalle pagine ufficiali

La modifica non è arrivata di sorpresa. Alcune indiscrezioni avevano già anticipato l’aggiornamento della policy il mese scorso, ma mancava il timbro definitivo. Adesso c’è, e si trova direttamente nelle pagine di supporto ufficiale del servizio, dove la vecchia distinzione tra contenuti sincronizzati con l’account e contenuti presenti solo in locale è stata cancellata. Un unico criterio, valido per tutto.

C’è anche un avviso ben visibile all’interno della sezione Cestino dell’app su smartphone, così da mettere in chiaro la scadenza al momento stesso in cui si aprono gli elementi eliminati. Un promemoria utile, considerando che una regola cambiata in silenzio avrebbe generato non pochi malintesi.

Come muoversi da qui in avanti

L’indicazione pratica è abbastanza lineare. Conviene passare dal cestino con una certa regolarità, soprattutto dopo le sessioni di pulizia più aggressive, quelle in cui si selezionano decine di file in blocco senza guardarli davvero uno per uno. Una verifica ogni due o tre settimane basta e avanza per evitare cancellazioni irreversibili.

Vale la pena ricordare che il conteggio parte dal momento dell’eliminazione, non da quando si apre l’applicazione. Quindi i file più vecchi presenti nel cestino sono anche i primi a rischio, e in una lista lunga finiscono facilmente in fondo, fuori dallo sguardo.

Per il materiale a cui si tiene davvero, la strada resta quella di sempre: non affidarsi al cestino come archivio di riserva. Il backup su Google Foto continua a funzionare esattamente come prima, cambia solo la durata della rete di sicurezza che scatta dopo la cancellazione. Trenta giorni, per tutto, senza più eccezioni.