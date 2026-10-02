Oura Ring 4 in titanio scende a 219€ su Amazon con sconto del 17%

Chi cerca uno smart ring completo trova ora Oura Ring 4 nella colorazione Black e in misura 9 a 219€ su Amazon, contro i 264,99€ richiesti in precedenza. Lo sconto è di circa il 17% su un anello interamente in titanio che promette di tenere sotto controllo oltre 30 parametri biometrici senza mai essere sfilato dal dito, né durante la notte né sotto la doccia e nemmeno in piscina. La quarta generazione dell’anello finlandese, quello che ha di fatto ridisegnato l’idea di wearable discreto, arriva con una piattaforma di sensori rinnovata da cima a fondo rispetto al modello che l’ha preceduta. Nella confezione è incluso anche il sizing kit, pensato per individuare la taglia corretta prima dell’acquisto definitivo.

Oura Ring 4 e la piattaforma Smart Sensing

Il vero cuore di Oura Ring 4 si chiama Smart Sensing. Si tratta di una tecnologia proprietaria che porta i percorsi del segnale da 8 a 18 rispetto a Gen3. Detto così può sembrare un dettaglio da addetti ai lavori, ma i numeri raccontano un’altra storia: la precisione nella misurazione della saturazione di ossigeno migliora del 120%, mentre il monitoraggio del sonno guadagna un 30% di accuratezza in più. C’è poi una questione di comfort che salta all’occhio a chiunque porti l’anello giorno e notte. I sensori interni sono spessi appena 0,3 mm, contro gli 1,3 mm della generazione precedente, e non sporgono più verso l’esterno. Il risultato è un dispositivo pensato per essere indossato 24 ore su 24 senza dare fastidio.

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Sotto la superficie lavorano diversi componenti. Ci sono i sensori PPG con LED verdi e infrarossi, incaricati di rilevare frequenza cardiaca, HRV e frequenza respiratoria, affiancati da LED rossi e infrarossi dedicati alla SpO2 notturna. Completano il quadro un sensore digitale di temperatura, capace di cogliere le variazioni cutanee, e un accelerometro che segue l’attività fisica in modo continuo. Il dialogo con lo smartphone passa invece dal Bluetooth Low Energy, con piena compatibilità sia con iOS sia con Android. Una dotazione ricca, insomma, racchiusa in pochi millimetri di metallo.

Titanio pieno, autonomia e prezzo su Amazon

Anche il design cambia passo. Interno ed esterno dell’anello sono realizzati nello stesso titanio pieno, una scelta che manda in pensione la resina epossidica di Gen3 e migliora sia la durata nel tempo sia l’ipoallergenicità. Il peso rimane contenuto, tra 3,3 e 5,2 grammi a seconda della taglia, e la resistenza all’acqua fino a 100 metri permette di portarlo tranquillamente anche a nuotare. L’autonomia dichiarata arriva fino a 8 giorni, un valore che rende le ricariche molto meno frequenti rispetto a parecchi smartwatch tradizionali. C’è però un aspetto da mettere in conto fin dall’inizio: per accedere a tutti i dati serve l’abbonamento Oura Membership, disponibile a partire da 5,99€ al mese.

La finitura Black è una delle sei proposte dal marchio finlandese e si distingue per il rivestimento PVD in tungsteno. Questo trattamento regala una tonalità più intensa e una maggiore resistenza ai graffi rispetto alle altre varianti cromatiche, un dettaglio non da poco per un oggetto che resta al dito praticamente sempre, tra lavoro, allenamenti e riposo.

Sul fronte economico, Oura Ring 4 Black in misura 9 è proposto su Amazon a 219€ invece di 264,99€, con un risparmio effettivo di quasi 46€. L’offerta comprende anche il kit di misurazione, che consente di verificare la taglia giusta prima di passare all’uso definitivo dell’anello.

Fonte: TecnoAndroid