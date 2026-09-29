OPPO Reno16t ufficiale: 200 MP e batteria da 6.700 mAh

Dalla Cina arriva un nuovo smartphone che punta a unire sostanza e stile. OPPO Reno16t è ufficiale e si presenta con una scheda tecnica decisamente ricca, una fotocamera principale da 200 megapixel, una batteria molto capiente e un prezzo di partenza che al cambio si aggira intorno ai 480 euro.

Il pubblico a cui si rivolge l’azienda è piuttosto chiaro. Si parla di persone che cercano un telefono affidabile per le attività di tutti i giorni ma che allo stesso tempo non vogliono rinunciare a un look accattivante, capace di farsi notare. Un equilibrio non sempre facile da trovare, che il nuovo arrivato della famiglia Reno prova a centrare mettendo sul piatto componenti di buon livello e un corpo resistente.

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Processore, display e memorie del nuovo OPPO Reno16t

A muovere il dispositivo ci pensa il chip MediaTek Dimensity 8550 SUPER, affiancato da un pannello AMOLED da 6,32 pollici con risoluzione di 2.640 × 1.216 pixel. La frequenza di aggiornamento arriva a 120 Hz, il che significa animazioni e scorrimenti più fluidi rispetto ai classici schermi a 60 Hz. Notevole anche la luminosità di picco, che tocca i 3.600 nit e dovrebbe garantire una buona leggibilità pure sotto il sole. Il campionamento del tocco a 240 Hz completa il quadro e rende la risposta ai comandi più rapida, un dettaglio apprezzato soprattutto da chi gioca spesso.

Sul fronte delle memorie la scelta non manca. Il telefono è disponibile con 12 GB o 16 GB di RAM di tipo LPDDR5X/LPDDR5, mentre lo spazio di archiviazione può spingersi fino a 512 GB in standard UFS 3.1. Tagli pensati per chi scatta tante foto, registra video o semplicemente preferisce non dover fare pulizia ogni due settimane.

Fotocamere, batteria e resistenza

Il comparto fotografico è probabilmente l’elemento che salta più all’occhio. Sul retro trova posto una tripla fotocamera guidata da un sensore principale da 200 megapixel, accompagnato da un ultra grandangolare da 50 megapixel e da un teleobiettivo sempre da 50 megapixel con zoom ottico 3,5x. Anche la parte frontale non è stata trascurata, visto che per selfie e videochiamate OPPO ha scelto un sensore da 50 megapixel, una risoluzione che su questa fascia non è affatto scontata.

Passando all’autonomia, lo smartphone integra una batteria da 6.700 mAh con supporto alla ricarica rapida a 80 W. Numeri importanti, soprattutto se si considera che lo spessore resta fermo a 8,36 mm e il peso a 191 grammi. Non manca poi la protezione contro polvere e acqua, certificata IP68 e IP69K, quindi con una tenuta pensata anche per getti d’acqua ad alta pressione.

Il resto della dotazione comprende connettività WiFi 6, Bluetooth e NFC, quest’ultimo utile per i pagamenti contactless, oltre a un lettore di impronte digitali integrato direttamente nello schermo. Un pacchetto completo che copre praticamente tutte le esigenze di un uso quotidiano. OPPO Reno16t è stato lanciato in Cina in tre colorazioni chiamate Heartbeat, Galaxy Purple e Moonlight Black, con un prezzo di partenza pari a circa 480 euro al cambio. Per ora il produttore non ha comunicato nulla riguardo a un possibile arrivo del modello in Europa.

Fonte: TecnoAndroid