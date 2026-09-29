Huawei Mate 90 nei render: retro effetto tessuto e nuovi colori

Il design di Huawei Mate 90 sarebbe già emerso grazie ad alcuni render trapelati in Rete nelle ultime ore. Le immagini mostrano il nuovo modello di fascia alta del colosso cinese e, soprattutto, le colorazioni con cui dovrebbe arrivare sul mercato. Non si tratta però soltanto di una questione di tinte, perché dalle anticipazioni affiorano anche dettagli interessanti sulla parte frontale e sull’intera gamma, compresa la versione più esclusiva della serie.

Il materiale arriva da un informatore e riguarda sia il fronte sia il retro del dispositivo. Va detto subito che per ora nulla è stato confermato dall’azienda, quindi conviene prendere queste immagini con la giusta cautela. Detto questo, il quadro che ne esce è abbastanza chiaro e permette di farsi un’idea di come potrebbe presentarsi il prossimo smartphone di punta della casa.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Huawei Mate 90, il frontale e il retro con finitura texturizzata

Partiamo dalla parte anteriore. Nella zona superiore dello schermo di Huawei Mate 90 si notano tre fori distinti, una soluzione che con buona probabilità servirà a ospitare il sensore per il riconoscimento facciale e la fotocamera frontale. Una scelta che punta quindi sulla sicurezza dello sblocco tramite il volto, senza rinunciare alla camera per selfie e videochiamate.

Girando il telefono le cose si fanno più curiose. Il retro propone diverse colorazioni che condividono però lo stesso tipo di lavorazione, cioè una finitura texturizzata in cui righe in rilievo verticali e orizzontali si alternano e si ripetono lungo tutta la superficie. L’effetto ricorda molto da vicino quello di un tessuto, e dà al dispositivo un carattere piuttosto riconoscibile anche al tatto.

Resta invece fedele alla tradizione il comparto fotografico, che continuerà a trovare posto all’interno di un modulo di forma circolare. Al suo interno dovrebbero esserci tre sensori, anche se su questo aspetto le informazioni restano ancora parziali e andranno verificate al momento della presentazione.

Huawei Mate 90 RS Ultimate si distingue dal resto della gamma

Credits: TecnoAndroid

Chi cerca il vero top di gamma della famiglia dovrà guardare a Huawei Mate 90 RS Ultimate, che almeno sul retro prende nettamente le distanze dagli altri modelli della serie. La gamma, stando alle indiscrezioni, comprende infatti anche Huawei Mate 90 Pro e Huawei Mate 90 Pro Max, ma la variante RS Ultimate sembra giocare un campionato a parte sul piano estetico.

Dai render emersi si capisce che questo modello dovrebbe avere bordi più netti e spigolosi, con un’impostazione che richiama in parte il precedente Huawei Mate 80 RS Ultimate. La differenza più evidente sta però nella scelta cromatica. Il nuovo dispositivo adotta infatti una doppia tonalità tra il rosso e il bianco, un abbinamento che gli regala un aspetto quasi futuristico e decisamente d’avanguardia rispetto ai fratelli minori.

Si tratta quindi di un’evoluzione più che di una rottura con il passato, visto che le linee squadrate erano già un tratto distintivo della generazione precedente. È proprio il colore a segnare il cambio di passo e a rendere il modello immediatamente identificabile anche a colpo d’occhio.

Per le specifiche tecniche bisognerà invece aspettare l’annuncio ufficiale da parte di Huawei, che al momento non ha diffuso alcun dettaglio sulla nuova serie. Il lancio di Huawei Mate 90 è previsto per l’1 ottobre 2026, e nei prossimi giorni dovrebbero arrivare aggiornamenti ufficiali direttamente dalla compagnia.

Fonte: TecnoAndroid