OnePlus 16: il 61% degli utenti USA lo vuole, ma non arriverà

OnePlus 16 si prepara a debuttare in Cina proprio questo mese, ma per chi vive in Europa o negli Stati Uniti resterà soltanto un oggetto da osservare da lontano. OnePlus ha infatti detto addio ufficialmente ai due mercati, con lo stop definitivo alla distribuzione di nuovi prodotti. Eppure l’interesse verso il nuovo top di gamma del marchio sembra tutt’altro che spento, almeno a giudicare dai numeri emersi da un recente sondaggio condotto oltreoceano.

La scelta di lasciare questi territori non è arrivata dal nulla. Fa parte di un ampio ridimensionamento dell’azienda e di un cambio di rotta che guarda sempre di più verso OPPO. Sarà proprio quest’ultima, tra l’altro, a farsi carico degli aggiornamenti e dell’assistenza per tutti i dispositivi OnePlus già venduti, così da non lasciare scoperti gli utenti che negli anni hanno scelto il brand. La notizia però ha lasciato un certo amaro in bocca a molti appassionati, e il motivo diventa piuttosto evidente quando si osserva quanto sia ancora forte la voglia di mettere le mani su un modello in particolare.

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Il sondaggio che misura l’attesa per OnePlus 16

Il dato più interessante arriva da una rilevazione rivolta al pubblico degli Stati Uniti, quindi va letta tenendo presente che si riferisce a quel mercato specifico. Al sondaggio hanno partecipato 2.252 utenti, un campione tutt’altro che trascurabile. Il 61%, cioè 1.379 persone, ha dichiarato che comprerebbe senza esitazione OnePlus 16. Un ulteriore 32% si è detto interessato, pur precisando che la decisione finale dipenderebbe dal prezzo. Solo 154 intervistati hanno affermato che non acquisterebbero il dispositivo.

Sono numeri piuttosto chiari, che raccontano quanto sarebbe stato alto l’interesse del pubblico occidentale verso uno smartphone di questo tipo. Il paradosso sta tutto qui, perché a fronte di una domanda così marcata il nuovo modello non arriverà mai nei negozi europei e americani. Chi lo desidera dovrà quindi limitarsi a seguirne le vicende sul mercato cinese, dove il lancio è previsto a breve.

Scheda tecnica e design del nuovo flagship

Sul fronte hardware le premesse sono decisamente ambiziose. Il cuore del telefono sarà il recentissimo Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, un processore capace di garantire prestazioni piuttosto impressionanti. Accanto al chip troverà posto una batteria da 9.000 mAh, una capacità che sulla carta promette un’autonomia di tutto rispetto. Si parla poi di un display con frequenza di aggiornamento a 165 Hz, che durante le sessioni di gioco può spingersi fino a 185 Hz, un dettaglio pensato soprattutto per chi usa lo smartphone anche come piattaforma da gaming.

Il comparto fotografico dovrebbe affidarsi a un sistema a tre sensori. Il principale avrebbe una risoluzione da 100 MP, affiancato da un teleobiettivo e da una fotocamera ultra grandangolare da 50 MP. Una configurazione completa, in linea con quanto ci si aspetta da un dispositivo che punta alla fascia più alta del mercato.

Anche l’estetica non passa inosservata. Il retro di OnePlus 16 dovrebbe essere caratterizzato da tre zone luminose distinte, ciascuna con un ruolo preciso. In alto a destra compare un simbolo a forma di X, in basso a sinistra la scritta “16 AREA” e in basso a destra una serie di coordinate. Tutti questi elementi si illuminano di arancione in base alle notifiche ricevute dal telefono.

Fonte: TecnoAndroid