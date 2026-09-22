OPPO Creator Academy: 150 creator potranno accedere alle masterclass

Creare contenuti non significa soltanto pubblicare immagini o video, ma trovare un modo personale per raccontare idee, passioni e prospettive. È su questo terreno che OPPO lancia in Italia la Creator Academy, un’iniziativa dedicata a creator e talenti emergenti della content creation.

Il progetto coinvolgerà 150 creator selezionati, che potranno prendere parte a due masterclass gratuite organizzate a Milano e Napoli, oltre a entrare in contatto con la community OPPO e sperimentare nuove modalità di produzione e racconto dei contenuti. L’iniziativa mette quindi al centro formazione, creatività e confronto, utilizzando la tecnologia come strumento per sviluppare uno stile personale e trasformare le proprie idee in contenuti originali.

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Due masterclass tra Milano e Napoli

Il percorso della Creator Academy si svilupperà attraverso due masterclass gratuite, dedicate in particolare allo storytelling e alla content creation. I partecipanti potranno confrontarsi con professionisti e talenti del settore, approfondire nuove tecniche narrative e trovare nuovi spunti per il proprio lavoro sui social.

La formazione sarà affiancata da attività pratiche attraverso le quali i creator potranno mettere alla prova il proprio approccio creativo. L’obiettivo sarà valorizzare elementi come occhio fotografico, gusto estetico e personalità, dando spazio a linguaggi e modalità di racconto differenti. Il progetto nasce infatti intorno a tre dimensioni: imparare da chi opera nel settore, sviluppare contenuti mantenendo un approccio personale e condividere idee all’interno di una community accomunata dalla passione per il racconto visivo.

I contenuti con la nuova Find X10 Series

Al termine delle masterclass, i creator selezionati saranno invitati a realizzare nuovi contenuti utilizzando la Find X10 Series. I lavori ritenuti più interessanti potranno essere sviluppati insieme a OPPO e valorizzati attraverso i canali social ufficiali di OPPO Italia.

L’iniziativa prevede inoltre un accesso dedicato all’acquisto della nuova gamma. I creator selezionati riceveranno via email le informazioni sulla partecipazione e un codice esclusivo collegato all’offerta. Il prezzo riservato ai partecipanti partirà da 699 euro per OPPO Find X10 12+256, mentre la versione 12+512 sarà proposta a 799 euro. Per OPPO Find X10 Pro Max 12+512 il prezzo indicato è invece di 899 euro.

Come partecipare alla selezione

Le candidature per entrare nella Creator Academy sono aperte dal 22 settembre al 18 ottobre 2026. Per partecipare è necessario compilare il modulo dedicato entro la scadenza prevista. OPPO selezionerà complessivamente 150 creator, valutando la coerenza del profilo con lo spirito dell’iniziativa, l’attitudine alla creazione di contenuti, il gusto estetico e la capacità di raccontare storie attraverso i propri canali social. La selezione sarà completata entro il 29 ottobre 2026. I creator scelti riceveranno successivamente via email tutte le indicazioni relative alle masterclass e al codice dedicato all’acquisto della Find X10 Series.

Fonte: TecnoAndroid