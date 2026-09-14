Gemini, la funzione Ricorda avrà un pulsante dedicato

Salvare al volo quello che compare sullo schermo senza passare per screenshot e menu nascosti: è questa la direzione presa da Gemini con la funzione Ricorda, che sta per guadagnare un pulsante dedicato dentro il pannello dell’assistente. Una modifica piccola nelle dimensioni, ma di quelle che cambiano davvero il modo in cui uno strumento viene usato ogni giorno, perché sposta un’azione utile da un percorso tortuoso a un tocco immediato.

Il meccanismo di base esiste già. La funzione permette a Gemini di memorizzare le informazioni che l’utente sta guardando in quel momento, per poi recuperarle più tardi oppure per usarle come contesto nelle risposte successive. Il problema, fino a oggi, era il come: per attivarla bisognava passare dal menu di condivisione di Android, un passaggio tutt’altro che intuitivo e che con buona probabilità ha tenuto lontani parecchi utenti. Chi non conosceva quella scorciatoia, semplicemente, non sapeva nemmeno di avere quella possibilità a disposizione.

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Come funziona il pulsante Ricorda nel pannello di Gemini

La novità è stata individuata analizzando il codice dell’ultima versione dell’app Google, la 17.56.14, dove la funzione è stata attivata con successo. Quando l’assistente viene richiamato fuori dalla sua app dedicata, quindi quando compare sovrapposto ad altre applicazioni, nel pannello appare un nuovo pulsante Ricorda accompagnato da un’icona a forma di segnalibro. Difficile fraintenderla, ed è probabilmente il punto: l’idea è rendere l’operazione riconoscibile a prima vista.

Una volta premuto il pulsante, l’assistente conferma di aver registrato le informazioni che gli sono state indicate. Non si tratta di un salvataggio indiscriminato di tutto ciò che si trova sul display. Lo strumento consente infatti di scegliere con una certa precisione quali elementi dello schermo vanno conservati, evitando che Gemini finisca per considerare dati visualizzati in quel momento ma completamente irrilevanti per chi sta usando il telefono. Un dettaglio che pesa, soprattutto quando sullo schermo convivono notifiche, banner e contenuti di ogni tipo.

Il confronto più immediato è con la vecchia abitudine dello screenshot. Catturare la schermata, aprire l’app dell’assistente, allegare l’immagine, spiegare cosa serve: una procedura che funziona, certo, ma con troppi passaggi per essere sostenibile nel quotidiano. Il nuovo approccio elimina la maggior parte di quei gesti e rende la memorizzazione qualcosa che si fa senza pensarci, esattamente come si mette un segnalibro a una pagina.

Quando arriva la scorciatoia sui dispositivi Android

Sul fronte della disponibilità, il quadro resta parziale. La scorciatoia Ricorda sembra già operativa, il che lascia intendere un rilascio piuttosto vicino sui dispositivi compatibili, ma al momento Google non ha diffuso alcuna comunicazione ufficiale sulla funzione. Nessuna data, nessun elenco di modelli, nessuna indicazione su un’eventuale distribuzione graduale. Situazione tipica per le novità individuate nel codice delle app prima dell’annuncio, che a volte arrivano in poche settimane e altre volte restano in sospeso più a lungo.

Vale la pena notare la logica complessiva dietro questa mossa. L’assistente sta diventando sempre più uno strumento che accompagna l’utente mentre fa altro, richiamato sopra un’app di messaggistica, un browser o una mappa, e in quel contesto ogni tocco risparmiato conta. Dare a Gemini la capacità di conservare pezzi di contesto raccolti direttamente dallo schermo significa costruire una memoria che l’utente alimenta senza sforzo, invece di dover ripetere ogni volta informazioni già viste dall’assistente.

Per ora l’unico riferimento concreto resta la versione 17.56.14 dell’app Google, dove il pulsante è già presente nel codice e pienamente funzionante una volta abilitato.