Cyberpunk 2077 arriva su Battle.net entro la fine del 2026

Cyberpunk 2077 sbarcherà su Battle.net entro la fine del 2026, insieme all’espansione Phantom Liberty, e l’annuncio è arrivato direttamente dal palco della BlizzCon 2026 durante il panel dedicato ai trent’anni della piattaforma di Blizzard. A raccontarlo sono stati Amelia Korzycka, Expert Community e Social Media Manager di CD Projekt RED, e Miles Tost, Level Design Lead, ospiti speciali di un incontro intitolato proprio 30 Years of Battle.net With Special Guest CD Projekt RED.

La formula scelta per il lancio è flessibile. Chi vorrà potrà comprare separatamente il gioco base e Phantom Liberty, oppure puntare direttamente su Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, il pacchetto che mette insieme entrambe le cose. Nulla di rivoluzionario sul fronte commerciale, ma è comunque un altro tassello di un rapporto tra le due aziende che negli ultimi mesi si è fatto sempre più stretto, dopo i primi annunci sulla presenza dei prodotti dello studio polacco sulla piattaforma di Blizzard.

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Overwatch incontra Edgerunners, ma bisognerà aspettare il 2027

La parte più curiosa dell’annuncio riguarda però Overwatch, che nel 2027 accoglierà contenuti ispirati alle serie Netflix Cyberpunk: Edgerunners e Cyberpunk: Edgerunners 2. Tempistica non casuale, visto che la rivelazione è caduta in occasione del quarto anniversario della serie animata e a poco più di un mese dall’arrivo della seconda stagione, attesa in esclusiva su Netflix il 20 ottobre 2026.

Su cosa comporterà concretamente questa collaborazione, per ora, le bocche restano cucite. Nessun dettaglio su skin, eventi o modalità, solo la conferma che qualcosa arriverà e che il legame tra i due universi passerà anche per l’hero shooter di Blizzard. Considerando quanto Edgerunners abbia contribuito al rilancio dell’immaginario di Night City, la scelta ha una sua logica evidente.

The Witcher 3 apre la strada, Diablo IV riceve Geralt

Cyberpunk 2077 non sarà comunque il primo titolo di CD Projekt RED a fare il suo ingresso sulla piattaforma. Il debutto spetta a The Witcher 3: Wild Hunt Remastered, disponibile dal 29 settembre 2026 e già preacquistabile. Anche l’espansione Songs of the Past, in arrivo nel 2027, è già presente su Battle.net, per il momento solo come voce da aggiungere alla lista dei desideri.

E poi c’è Diablo IV, che entra nella partita con un contenuto mostrato per la prima volta nella sua interezza proprio durante il panel: un costume per il Barbaro ispirato a Geralt di Rivia. L’oggetto cosmetico sarà gratuito per gli utenti Battle.net che effettueranno il preacquisto di The Witcher 3: Wild Hunt Songs of the Past appena i preordini apriranno, oppure per chi deciderà di comprare l’espansione al momento del lancio. Vale la pena sottolineare un dettaglio: è il primo contenuto a tema The Witcher destinato a Diablo IV, non l’ultimo. Blizzard e CD Projekt RED hanno già confermato che altro materiale legato alla saga del Lupo Bianco arriverà nel corso del 2027, con i dettagli rimandati a comunicazioni successive.

Un’espansione che continua a macinare numeri

Sullo sfondo di tutto questo c’è un dato che spiega bene perché Phantom Liberty continui a essere trattata come un asset di peso: l’espansione ha accumulato altri 5 milioni di unità vendute rispetto all’ultimo conteggio diffuso. Numeri che raccontano di un prodotto ancora vivo, tutt’altro che esaurito, e che giustificano l’interesse a portarlo su un negozio digitale in più.

L’operazione, nel complesso, disegna un asse piuttosto chiaro tra Santa Monica e Varsavia, con scambi di contenuti che vanno in entrambe le direzioni. Da una parte i giochi di CD Projekt RED che approdano su una piattaforma storicamente riservata ai titoli Blizzard, dall’altra i personaggi e le atmosfere polacche che finiscono dentro Diablo IV e Overwatch. Il calendario, per ora, parla di fine 2026 per l’arrivo di Cyberpunk 2077 su Battle.net e di 2027 per il resto dei contenuti incrociati.