WindTre, rincari fino a 2,99 euro dal 18 novembre 2026

Gli aumenti WindTre tornano a toccare le offerte di linea mobile, con una modifica contrattuale che riguarda una parte dei clienti con piani prepagati che includono traffico dati. Il meccanismo è quello già visto in passato: il canone mensile sale, ma in cambio arrivano più Giga oppure una velocità di navigazione più generosa. E soprattutto c’è una via d’uscita per chi non ha nessuna intenzione di pagare di più.

Nel dettaglio, dal 18 novembre 2026 il costo mensile potrà crescere di una cifra compresa tra 0,49 e 2,99 euro. La forbice è ampia perché dipende dall’offerta posseduta e dal profilo del singolo cliente, quindi non esiste un rincaro uguale per tutti. Le comunicazioni ufficiali partono via SMS dal 22 settembre e sono indirizzate soltanto a chi è effettivamente coinvolto.

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Quando scatta il rincaro e cosa arriva in cambio

Le tempistiche cambiano in base alla modalità di pagamento. Per le offerte con addebito su credito residuo l’aumento sarà applicato dai rinnovi successivi al 17 novembre, mentre per chi ha attivo il pagamento tramite Easy Pay il nuovo canone entrerà in vigore dall’1 dicembre 2026. Una differenza di qualche settimana che vale la pena tenere a mente, perché l’addebito non arriverà nello stesso momento per tutti.

C’è però un aspetto interessante nella sequenza scelta dall’operatore: i benefici arrivano prima del conto più salato. Dal 25 settembre WindTre comincerà ad attivare in modo progressivo i vantaggi previsti, che vanno da 20 Giga aggiuntivi fino ai Giga illimitati alla massima velocità disponibile, sempre a seconda del piano. Per alcuni clienti che già dispongono di traffico illimitato ma con velocità contenuta, l’intervento sarà diverso: verrà alzato il limite massimo di navigazione, quindi il beneficio si tradurrà in connessioni più rapide anziché in più dati.

Un’altra precisazione utile riguarda le opzioni dati extra. Se sulla linea risultano attive opzioni a pagamento che, con il passaggio ai Giga illimitati, diventerebbero semplicemente inutili, l’operatore ha previsto di disattivarle prima che il nuovo canone entri in vigore. In pratica nessuno dovrebbe ritrovarsi a pagare due volte per la stessa cosa.

Come rifiutare gli aumenti e restare al vecchio prezzo

Qui sta il punto che interessa di più. Chi riceve l’SMS non è obbligato ad accettare il nuovo canone: esiste la possibilità di mantenere lo stesso prezzo e gli stessi contenuti dell’offerta attuale, migrando a una versione Plus che porta in dote un piccolo extra gratuito. La formula varia in base al profilo e prevede 1 Giga in più al mese, oppure 50 SMS, oppure 5 minuti di chiamate internazionali aggiuntivi.

Per ottenerla serve un passaggio semplice: basta inviare un SMS gratuito con la scritta OPTIN al 40400, rispettando la scadenza indicata nella comunicazione ricevuta. Il termine non è identico per tutti, quindi conviene leggere con attenzione il messaggio arrivato sul telefono e non rimandare troppo.

In alternativa, la stessa richiesta può essere presentata di persona in un WindTre Store. In quel caso, però, il personale potrebbe proporre come alternativa il passaggio a una delle offerte MIA personalizzate, che seguono logiche commerciali diverse rispetto al semplice mantenimento delle condizioni originarie. Chi ha interesse solo a bloccare il vecchio canone farà bene a insistere sull’opzione Plus, che è l’unica a garantire prezzo e contenuti invariati.

Fonte: TecnoAndroid