FBI, il sito lavoro offline dopo il blitz di ShinyHunters

Il sito dedicato alle offerte di lavoro dell’FBI è stato prima deturpato e poi messo offline, dopo che un gruppo di criminali informatici ha sostenuto di essere entrato nei sistemi del personale che contengono i dati di ogni dipendente attuale, passato e anche solo aspirante. Nessuna conferma ufficiale del Bureau su una fuga di dati è emersa finora, e questo va detto subito, prima di qualsiasi altra considerazione. Il gruppo che rivendica l’operazione si chiama ShinyHunters, un nome già noto alle autorità americane: lo stesso Internet Crime Complaint Center dell’FBI, a maggio 2026, aveva pubblicato un avviso pubblico descrivendolo come una banda specializzata in furti di dati su larga scala ed estorsioni.

Cosa sostiene ShinyHunters e cosa è stato verificato

Le accuse sono precise, dettagliate, e proprio per questo vanno maneggiate con attenzione, perché nessuna indagine forense ufficiale o indipendente le ha confermate. Secondo il gruppo, l’archivio in suo possesso comprenderebbe nomi, indirizzi di casa, numeri di telefono, date di nascita e in alcuni casi informazioni sui coniugi. Come prova sarebbe stato messo a disposizione un campione di circa 5.000 record. Alcuni numeri di telefono presenti in quel campione risultano effettivamente associabili ai nomi corrispondenti tramite strumenti di ricerca su fonti aperte, e un servizio di consultazione dei dati compromessi ha collegato parte di quei contatti a personale del Dipartimento di Giustizia. Una validazione parziale, però, non dimostra che l’intero database sia autentico né che provenga da un sistema dell’FBI. Far combaciare un nome con un numero non stabilisce l’origine dei dati e nemmeno l’ampiezza reale di una presunta violazione.

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Sulla dinamica tecnica, ShinyHunters parla di un exploit zero day su Oracle PeopleSoft, la piattaforma per la gestione delle risorse umane usata da moltissime organizzazioni. Uno zero day è una falla non ancora conosciuta o non ancora corretta, che lascia agli attaccanti una finestra di tempo prima che arrivi la patch. Da lì il gruppo afferma di essere arrivato ai sistemi AWS GovCloud, l’ambiente cloud pensato per i carichi di lavoro sensibili del governo statunitense, scaricando tra i due e i tre terabyte di materiale. Anche su questo accesso non esiste alcuna conferma ufficiale. C’è poi una discrepanza che pesa. A giugno 2026 era già stata documentata una campagna più ampia di ShinyHunters contro server Oracle PeopleSoft in oltre 100 organizzazioni, e in quel contesto il tentativo di violare il portale PeopleSoft dell’FBI risultava fallito. Se quella attuale sia una nuova intrusione, una rivendicazione riformulata oppure il tentativo di agganciare il nome del Bureau a un’operazione precedente, non è stabilito.

I rischi concreti se i dati fossero autentici

Nel caso in cui l’archivio fosse reale, le conseguenze toccherebbero agenti, familiari e persino chi si era soltamente candidato per un posto. Nomi veri, indirizzi di residenza e dettagli familiari aprono la strada a doxing, swatting, stalking e violenza mirata. E il pericolo si allarga a persone che non hanno alcun addestramento alla sicurezza né alcuna forma di protezione.

Servizi di intelligence stranieri potrebbero trattare un materiale del genere come una risorsa di controspionaggio: ricostruire gerarchie interne, individuare soggetti in difficoltà economiche o personali, costruire campagne di ingegneria sociale contro il personale e le famiglie. I fascicoli dei candidati hanno poi un peso specifico a parte, perché possono contenere indagini sui precedenti e informazioni mediche, quindi dati personali e sanitari protetti. L’estensione effettiva di questi documenti resta non verificata. Il gruppo ha dichiarato che l’intrusione non avrebbe una motivazione economica, parlando di “coercizione” invece di riscatto. Una motivazione dichiarata che non riduce di un grammo il rischio di pubblicazione integrale, divulgazione selettiva o vendita ad altri attori criminali.

Le domande ancora senza risposta

Nessuna agenzia ha confermato la breccia, il percorso di intrusione o la quantità di dati esposti. Non risulta alcuna risposta dell’FBI alle richieste di commento, nessuna conferma sulla specifica vulnerabilità PeopleSoft e nessuna sul presunto collegamento ad AWS GovCloud. Non risulta nemmeno una comunicazione inviata a dipendenti, ex dipendenti, candidati o familiari.

Sul fronte Oracle, l’azienda ha avvertito i clienti di una vulnerabilità critica in PeopleSoft e Mandiant ha ricollegato l’attività di sfruttamento alla campagna più ampia di ShinyHunters. Un contesto che non certifica la compromissione specifica dell’FBI. Per chi lavora o ha lavorato nel Bureau, per chi si è candidato e per i familiari, la finestra di rischio resta aperta fino a chiarimento: attenzione ai tentativi di phishing, ai contatti non richiesti e a movimenti sospetti sugli account personali. Il rischio di esposizione, in ogni caso, riguarda agenzie governative, università e istituzioni private che usano lo stesso software.

Fonte: TecnoAndroid