Nothing Community Review Program: si testa un prodotto segreto

Nothing ha riaperto le candidature al suo Community Review Program, l’iniziativa che consente a un gruppo selezionato di utenti di provare in anteprima prodotti hardware o software non ancora disponibili al pubblico. C’è però un dettaglio che rende questa nuova tornata particolarmente interessante perché l’azienda londinese ha qualcosa di nuovo in canna ma, almeno per il momento, preferisce non dire di cosa si tratti. Chi deciderà di candidarsi lo farà quindi senza sapere quale dispositivo potrebbe ricevere a casa.

Anche il momento scelto per l’annuncio contribuisce ad accendere l’attenzione. La riapertura del programma arriva infatti a pochi giorni dalla presentazione delle cuffie Headphone 1 Pro, il prodotto audio con cui il marchio si è fatto notare di recente. Per chi segue da vicino le mosse di Nothing, un nuovo giro di prove riservate a pochi fortunati è quasi sempre il segnale che qualcosa si sta muovendo dietro le quinte, anche se per adesso il quadro è tutt’altro che chiaro.

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Come funziona il programma di prova riservato alla community

Il Community Review Program non è una novità assoluta. Si tratta di una formula che Nothing utilizza periodicamente e che, ogni volta che torna disponibile, finisce inevitabilmente per alimentare la curiosità sulle prossime uscite del brand. Il meccanismo è piuttosto semplice. Gli utenti presentano la propria candidatura e, tra tutti quelli che si fanno avanti, l’azienda sceglie un numero ristretto di partecipanti a cui affidare il prodotto in prova.

Chi viene selezionato riceve il dispositivo prima del lancio ufficiale e ottiene qualcosa che va oltre il semplice privilegio di toccare con mano una novità prima degli altri. I partecipanti possono infatti contare su un canale diretto con il team dell’azienda, attraverso il quale condividere impressioni, segnalazioni e pareri. Non si tratta quindi di un ruolo passivo. Le indicazioni raccolte durante la fase di test potrebbero contribuire allo sviluppo della versione definitiva del prodotto, trasformando i tester in una sorta di consulenti esterni capaci di incidere sul risultato finale.

È proprio questo l’aspetto che rende il programma così apprezzato da una parte della community. Avere voce in capitolo su un prodotto che ancora non esiste sugli scaffali è un’opportunità che pochi produttori offrono in modo così diretto, e Nothing ha costruito buona parte della propria identità proprio sul rapporto stretto con i suoi appassionati.

Smartphone, audio o qualcosa di diverso? Il dispositivo resta top secret

La grande incognita riguarda naturalmente l’oggetto al centro di questa nuova edizione. Quale sia il prossimo prodotto di Nothing rimane, appunto, un mistero. Potrebbe trattarsi di un nuovo dispositivo audio, magari pensato per affiancare le cuffie appena presentate, oppure di uno smartphone. E non si può escludere nemmeno che il marchio stia lavorando a qualcosa di completamente diverso da ciò che ha proposto finora.

Il problema è che l’azienda non ha lasciato trapelare alcun indizio utile per orientarsi. In assenza di dettagli ufficiali, qualsiasi ipotesi vale quanto le altre e le speculazioni rischiano di essere soltanto supposizioni senza basi concrete. Chi spera di capire in anticipo cosa arriverà dovrà quindi accontentarsi, almeno per ora, di immaginare. Gli unici elementi messi nero su bianco riguardano il funzionamento della prova. Ai partecipanti selezionati verrà spedito un dispositivo da utilizzare e sul quale l’azienda chiede di fornire un feedback il più sincero possibile.

Fonte: TecnoAndroid